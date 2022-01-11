قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 02:04 مساء
لقطة من مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة لوس أنجليس عبر «تويتر»، 9 يناير 2022 (أ ف ب)

أنقذ شرطيون أميركيون قرب هوليوود طيارا هبطت طائرته السياحية اضطراريا على سكة حديد، وذلك قبل ثوانٍ قليلة على تحطم الطائرة من جراء اصطدام قطار بها، في مشهد شبيه بالأفلام الهوليوودية.

ونشرت شرطة لوس أنجليس عبر حسابها الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو سجلته كاميرا أحد العناصر يظهر عملية الإنقاذ، وأوضحت أن محرك الطائرة فقد قوة دفعه أثناء الإقلاع من مدرج قريب، وفق «فرانس برس».

واضطر الطيار السبعيني إلى القيام بهبوط اضطراري على خطوط السكك الحديدية في المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة وهم يسحبون الطيار الجريح من قمرة القيادة. وبعد سحبه بخمس ثوانٍ فقط اصطدم قطار سريع بالطائرة ما أدى إلى تناثر حطامها.

واعتبر أحد عناصر الشرطة أن «على الطيار أن يشتري بطاقة يانصيب لأنه نجا من الموت مرتين في غضون عشر دقائق فقط».

ونُقل الطيار إلى المستشفى وكانت حالته مستقرة، مساء الأحد.

وأوضحت فرق الطوارئ أن الطيار كان وحده في الطائرة عند وقوع الحادث، ولم تُسجل بالتالي إصابات أخرى.

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