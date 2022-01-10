حصيلة قياسية من المخدرات المضبوطة بميناء أنتويرب البلجيكي

مركبة للجمارك في ميناء أنتويرب البلجيكي في 28 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

ضبطت السلطات البلجيكية 89.5 طن من الكوكايين في ميناء أنتويرب سنة 2021، في رقم قياسي جديد، إذ تُقدّر قيمة هذه الكمية التي تضاعفت في خمس سنوات، بـ12.76 مليار يورو من قيمة السوق.

وعزا وزير المال فنسنت فان بيتيغيم هذا الازدياد الكبير إلى «تنامي تجارة المخدرات على المستوى الدولي»، وفق «فرانس برس».

لكنّ الأمر مرده أيضًا إلى حملة واسعة لمكافحة المخدرات نفذتها بلجيكا العام الماضي بالاعتماد على فك رموز رسائل مشفرة تبادلها تجار مخدرات عبر شبكة «سكاي اي سي سي» للاتصالات.

وباتت بلجيكا المدخل الرئيسي للكوكايين إلى أوروبا، متقدمة على إسبانيا وهولندا، على ما أوضح المدير العام للجمارك البلجيكية كريستيان فاندرفيرن خلال مؤتمر صحفي.

أما البلدان الثلاثة الرئيسية التي تُهرب منها هذه المخدرات فهي بنما والإكوادور وباراغواي.

وضبطت السلطات البجيكية 11.7 طن من الحشيشة و1.3 طن من الهيروين العام الماضي. وأشار المسؤولون إلى أن السلطات عززت مراقبتها على الميناء لرصد المخدرات في الحاويات.

واستُحدثت فرقة متخصصة في الرصد، كما ازداد عدد الكلاب البوليسية المدربة على رصد المخدرات بالشم ووُضعت خمسة أجهزة مسح ضوئي عملاقة تعمل بالأشعة السينية لمراقبة الشحنات.