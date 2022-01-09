قرية التميمي.. مرسى الطير المهاجر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 يناير 2022, 04:36 مساء
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)

تبعد قرية التميمي حوالي 75 كيلومتراً جنوب درنة و100 كيلومتراً غرب طبرق، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة بني تميمي.

وتتميز المنطقة بمناخ معتدل ويحدها من الشمال شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب سفوح ووديان والطريق الصحراوي، الرابط ما بين مدن الشرق طبرق ودرنة بمناطق جنوب غرب المنطقة الشرقية الخروبة والبيضاء وبنغازي.

وقبل مجيء الإسلام إلى ليبيا العام 642، كان باليوروس (Paliuros) هو الاسم الذي عرفت به منطقة التميمي، كما تشتهر بصيد الأسماك والطيور المهاجرة والصيد البري، ومن أشهر معالمها عين التميمي وجزيرة البرذعة. ويعتمد سكان التميمي على مياه الأمطار ومحطات تحليه مياه الشرب.

ويصل عدد سكانها قرابة 8000 نسمة، كما يوجد بها ناديان رياضيان، هما نادي حطين التميمي ونادي عين التميمي.

قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
قرية التميمي جوا (تصوير: بوبكر الرفادي)
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