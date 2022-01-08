تأجيل مزاد على مفتاح زنزانة مانديلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 01:32 مساء
نلسون مانديلا يزور زنزانته السابقة في سجن روبن ايلاند في جنوب أفريقيا في 10 فبراير 1995 (أ ف ب)

أعلنت دار «غيرنيز» للمزادات، الجمعة، إرجاء مزاد علني على مفتاح لزنزانة في جنوب أفريقيا سُجن فيها خصوصا نلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري الذي أصبح بعدها أول رئيس أسود في البلاد.

وكان مقررًا طرح مفتاح الزنزانة في سجن روبن ايلاند حيث أمضى مانديلا 18 عاما من سنوات سجنه الـ27 لدى نظام الفصل العنصري، في مزاد تنظمه دار «غيرنيز» في 28 يناير، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الدار عبر موقعها الإلكتروني عن تأجيل المزاد الذي كانت ستُطرح فيه أيضًا قطع مرتبطة بمانديلا، إلى أجل غير مسمى «بانتظار إجراء تحقيقات» من وكالة الإرث الجنوب أفريقي.

وطلبت الوكالة من دار «غيرنيز» المنظمة للحدث «وقف المزاد» بسبب اعتقادها بوجود «أشياء خرجت من جنوب أفريقيا من دون التراخيص اللازمة»، على ما أعلن رئيس دار المزادات أرلان إتينغر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.

ورحب وزير الفنون والثقافة في جنوب أفريقيا ناثي مثويثوا بقرار تعليق المزاد.

وقال الوزير في بيان إن «المفتاح يرمز إلى التاريخ الأليم لجنوب أفريقيا لكنه يمثل أيضا نصرًا للروح البشرية على الشر».

وأضاف «هذا المفتاح دليل حي على مسار أبناء جنوب أفريقيا الطويل نحو الحرية، وينتمي إلى شعب جنوب لإريقيا. وبنتيجة ذلك يجب إعادته قانونا إلى البلاد».

وإضافة إلى المفتاح، يشمل المزاد مجموعة قطع كانت عائدة لمانديلا، بينها قميص اشتُهر بارتدائها ونظارات شمسية وأقلام استخدمها في التواقيع الرسمية.

ومن المقرر أن يعود ريع المزاد لتمويل بناء حديقة تكريما لذكرى مانديلا في مسقط رأسه حيث ووري الثرى.

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