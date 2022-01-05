ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقبّل يد ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، 24 أبريل 2018 (أ ف ب)

تستعد السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، لطرح «مجموعة رأس الدولة» في مزاد علني، تتضمن المجموعة قبعة ولوحة فنية مائية ومنتجًا رقميًا بتكنولوجيا «إن إف تي»، وفق ما أعلن مكتبها، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن العملة المشفرة «سولانا» ستكون وحدها مقبولة للمزايدة.

وأوضح موقع زوجة دونالد ترامب الإلكتروني أن الأغراض المادية والرقمية الثلاثة ستُطرح للبيع من 11 إلى 25 يناير، عبر الإنترنت فقط، بسعر يبدأ من 250 ألف دولار، أي نحو 1416 سولانا، وفقا للوكالة الفرنسية.

ووفق بيان أصدره مكتب ميلانيا، تخلد هذه المجموعة ذكرى «الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته بريجيت لإدارة ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في أبريل 2018».

واعتمرت ميلانيا خلال زيارة الزوجين الرئاسيين الفرنسيين لواشنطن القبعة المعروضة للبيع في المزاد، وكان صممها لها مصمم الأزياء الخاص بها الفرنسي الأميركي إيرفي بيار.

وجاء في البيان أن «قبعة إيرفي بيار البيضاء ذات الحواف العريضة والمصممَة للزيارة الفرنسية الرسمية، وضعتها ووقعتها السيدة ترامب».

ويشمل المزاد إلى جانب القبعة البيضاء، لوحة مائية لميلانيا ترامب مرتديةً القبعة البيضاء رسمها الفنان الفرنسي مارك-أنطوان كولون، بالإضافة إلى منتج رقمي «إن إف تي» للوحة المائية نفسها.

والـ«إن إف تي» (الرموز غير القابلة للاستبدال) منتج رقمي قد يكون رسمًا أو رسومًا متحركة أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو مع شهادة أصالة أُنشئت بواسطة تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشاين). وبعدما كانت مجهولة بصورة شبه كاملة قبل عام، تشكل هذه التكنولوجيا محركًا رئيسًا لمزادات الفن المعاصر منذ أشهر.

وأطلقت ميلانيا في منتصف ديسمبر منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي)، طرحت فيها أعمالا رقمية عدة من بينها لوحة مائية رسم فيها كولون عيني ميلانيا الزرقاء.

ويوضح بيان مكتبها أن «(ميلانياز فيجن) لوحة مائية ساحرة لمارك أنطوان كولون تصور عيني السيدة ترامب بلونها الأزرق الكوبالت، وتضفي على المجموعة سحرا ملهما».

وكما حصل مع بيع لوحة «ميلانياز فيجن»، سيستخدم «جزء من عائدات مجموعة رأس الدولة» لمساعدة أطفال يعيشون ضمن عائلات حاضنة في تعليمهم الرقمي.