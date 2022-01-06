كلب ينقذ متنزها سقط في جبل كرواتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 10:17 صباحا
صورة تظهر متنزها جبليا أنقذه كلب إثر سقوطهما في جبل فيليبيت الكرواتي، 4 يناير 2022 (أ ف ب)

أنقذ كلب حياة متنزه سقط في واد بمنطقة جبلية كرواتية من خلال استلقائه عليه لتدفئته وسط الثلوج طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة، على ما أفادت وسائل إعلام كرواتية، الثلاثاء.

وكان غرغا بركيتش أُصيب نهاية الأسبوع الماضي إثر سقوطه من علو 150 مترا مع كلب قريبه في سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكي، وفق «فرانس برس».

وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة.

وكتبت هيئة الإغاثة الجبلية الكرواتية عبر «فيسبوك» أن «الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما».

وتظهر صورة نشرها عناصر الإغاثة الكلب متكوّما بجانب الرجل الذي كان مستلقيا على حمّالة.

وروى صاحب الحيوان لجريدة «يوتارني ليست» المحلية أن «هذا الكلب الصغير معجزة حقيقية، لطيف ومحب وربما يحب البشر أكثر من سائر الكلاب».

وكان ثلاثة متنزهين بدأوا بصحبة الكلب «نورث» من نوع الملموت الألاسكي نزولهم عند منحدر جليدي عند حصول الحادثة قرب أعلى قمة في السلسلة الجبلية التي يناهز علوّها 1800 متر.

وقالت هيئة الإغاثة الجبلية إن «نورث تكوّم على (الضحية) وقام بتدفئته»، معتبرة أن «هذا النموذج يعلمنا أن نعتني ببعضنا بعضًا».

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