مقتل امرأة وطفلها دهسا تحت أقدام فيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 11:07 صباحا
فيل في متنزه هوانغي الوطني بزيمبابوي، 19 نوفمبر 2012 (أ ف ب)

توفيت امرأة وطفلها البالغ ثلاثة أشهر دهسا تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، على ما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية، الثلاثاء.

وصادفت هذه الشابة البالغة 23 عاما خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية قطيعا من الفيلة، بعد زيارتها أقارب في منطقة قريبة من المنزل برفقة طفلها لمناسبة رأس السنة، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو إن «فيلا باغتها في المكان وهاجمها ما أدى إلى مقتلها وطفلها».

ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.

وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصا قضوا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 في حوادث مماثلة.

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