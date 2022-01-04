راهن بـ2 يورو ففاز بـ2.6 مليون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 01:14 مساء
كازينو (الإنترنت)

أعلن كازينو بشمال فرنسا، الإثنين، أن رجلا فاز بأكثر من 2.6 مليون يورو، بعدما راهن بمبلغ 2 يورو فقط.

وكتب كازينو سانتامان ليزو عبر صفحته على «فيسبوك» أن «الجائزة الكبرى البالغة مليونين و626 ألف و909.12 يورو رُبحت مساء اليوم»، واصفة ذلك بأنه «جنون»، وفق «فرانس برس».

الفائز بالجائزة الكبرى هو «لاعب موسمي» مقيم في شمال فرنسا، وقد راهن بمبلغ 2 يورو، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وتربط هذه الجائزة «150 آلة حظ (سلوت ماشين) متصلة في 38 كازينو تراكم قيمة جوائزها بصورة متزامنة».

وفي عشر سنوات، شهد هذا النظام «66 فائزا بينهم 31 مليونيرا وأكثر من 74 مليون يورو من الأرباح».

وكانت لاعبة أربعينية فازت يوم رأس السنة في أحد كازينوهات مدينة سان مالو غربي فرنسا بجائزة تفوق قيمتها 200 ألف يورو بعدما راهنت على مبلغ 80 سنتا من اليورو في آلة حظ (سلوت).

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