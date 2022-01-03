مدرسون أوغنديون يحترفون صناعة التوابيت

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) | الإثنين 03 يناير 2022, 03:35 مساء
صورة للمدرس السابق ليفنغستون موسالا الذي استحال صانع توابيت في معمله في ناموتومبا في أوغندا

بعدما خيّم وباء «كوفيد-19» بظلاله على أوغندا، تحول ليفنغستون موسالا الذي أجبر على ترك وظيفته التعليمية بعد إغلاق المدارس لمكافحة انتشار الفيروس، إلى صناعة التوابيت لدفع الفواتير.

لكن قلة فقط من مجتمعه رحبت بمبادرته في البداية، إذ انتقده أفراد من عائلته متهمين إياه باستغلال طفرة الإصابات والوفيات التي يتسبب بها الوباء في مسقط رأسه بوغوبي المكتظة بالسكان والواقعة على مسافة 140 كيلومترا شرق كمبالا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال موسالا إن أحد أقاربه سأله ذات مرة «من بين كل الأعمال التجارية، اخترت بيع التوابيت كما لو كنت تتمنى موت الناس؟»، لكن مدرس الرياضيات السابق أدرك أن بإمكانه صنع توابيت وبيعها بأقل بكثير من الأسعار المرتفعة التي يفرضها النجارون الآخرون بعد ارتفاع الطلب على هذه الصناديق الخشبية بسبب الوفيات المرتبطة بالوباء.

وقال هذا الرجل البالغ من العمر 28 عاما «كان قرارا صعبا لكن الناس يدركون قيمته الآن» إذ لم يعد سكان بوغوبي مضطرين للتنقل مسافات طويلة لشراء توابيت رخيصة.

وأضاف «في ذروة الجائحة، كنا نبيع ما بين أربعة إلى 10 توابيت يوميا» ما أكسبه ما بين 150 ألف شلن إلى 450 ألف (42 إلى 125 دولارا) لكل منها.
ودفع نجاحه حوالى 30 مدرسا إلى الانضمام إليه خصوصا بعدما تُرك العديد منهم محبطين ومفلسين بسبب الإغلاق المستمر للمدارس.
ورغم أن السلطات الأوغندية أعلنت أخيرا عزمها إعادة فتح المدارس في العاشر يناير الجاري بعد حوالى سنتين من الإغلاق، يقول كثر من هؤلاء المدرسين إنهم لا ينوون العودة إلى التدريس، وهو أمر قد يضر بنظام التعليم الهش في هذا البلد.
وهناك حوالى 15 مليون تلميذ خارج المدرسة منذ أن أعادتهم الحكومة إلى المنزل في مارس 2020، ويخشى ناشطون عواقب اقتصادية واجتماعية لذلك من أبرزها زيادة حالات حمل المراهقات وعمالة الأطفال نتيجة لذلك.

مع عدم وجود عائدات تذكر، أغلقت بعض المدارس أبوابها نهائيا واستحالت فنادق أو مطاعم، وبعضها الآخر تخلف عن سداد القروض مع تراكم الفوائد، ما جعل مستقبلها موضع شك وزاد من حالة عدم اليقين التي يواجهها المدرسون العاطلون عن العمل.

وقال غودفري موتيبا فيما كان زملاؤه يجمعون قطعا من الأخشاب لوضع اللمسات الأخيرة على تابوت «إذا أعطيت خيارا بين التدريس والنجارة، فسأخذ الخيار الثاني لأنه مجدٍ»، وأضاف هذا الوالد لطفلين «كنت أحب التدريس لكن بسبب الراتب المنخفض الذي كنت أتقاضاه في تلك المهنة، لن أعود إليه».

في المتوسط ، يكسب مدرسو المدارس الخاصة في بوغوبي ما بين 100 إلى 250 دولارا في الشهر

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»