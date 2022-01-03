فرنسية تربح 200 ألف يورو ليلة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 05:00 مساء
برج إيفل ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

كسبت امرأة أربعينية أكثر من مئتي ألف يورو يوم رأس السنة بكازينو سان مالو في فرنسا بعدما راهنت بثمانين سنتًا فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو، الأحد، لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير الكازينو فرانسوا ستيفان فيرني «إنها جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة وبرفقة والدتها. فازت بـ209.715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا».

وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا، السبت، قرابة الساعة (17:00)، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتًا في الصالة نفسها.

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