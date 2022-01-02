شرطي يقتل نمرا في متنزه أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 01:02 مساء
نمر ماليزي في حديقة الحيوانات في العاصمة التشيكية براغ في 24 يوليو 2011 (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن شرطيا قتل نمرا ماليزيا في الأسر، بعدما تمنّع عن إفلات ذراع رجل حاول مداعبته في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأصيب الرجل البالغ حوالي 20 عاما، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى، وفق «فرانس برس».

ودخل الرجل حديقة الحيوان «في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيطها» بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور، وفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز.

ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان «يداعب الحيوان أو يطعمه» عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.

وبعدما ركل السياج في محاولة لإبعاد الحيوان، أطلق أول شرطي في الموقع النار على النمر ما أودى بالحيوان الذكر البالغ 8 سنوات والمدعو «إيكو»، بحسب الصحافة المحلية.

وأعلنت حديقة الحيوانات، على موقعها، إنشاء وحدة معنية بمساعدة الموظفين نفسيا في مواجهة حالة «الحداد».

وغصت صفحة حديقة الحيوان على «فيسبوك» برسائل دعم للموظفين وتعليقات حزينة أعرب أصحابها عن الأسف للحادث «العبثي» الذي أودى بحياة «نمر رائع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل
ليبيا
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟
اقتصاد
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»