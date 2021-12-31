«خطأ» يحول مصرفا إسبانيا إلى «سانتا كلوز»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 05:01 مساء
صورة من الأرشيف لشعار مصرف سانتاندير التقطت في مدريد في 14 مايو 2019 (أ ف ب)

تسببت «مشكلة فنية» في توزيع فرع مصرف «سانتاندير» الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني، في يوم عيد الميلاد.

لكن المصرف يعتزم استرداد هذه «الهدايا» غير المقصودة، والتي تساوي نحو 170 مليون دولار، حسب «فرانس برس».

وأكد المصرف، الخميس، في بيان، المعلومات التي نشرتها جريدة «ذي تايمز» بأن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 ديسمبر الجاري بسبب «مشكلة فنية».

وطمأن «سانتاندير» إلى أن الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه و«لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت»، مشيرا إلى أنه يعمل بالتعاون «مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد» المبالغ التي دفعت بالخطأ.

وشكل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع «سانتاندير» أو موردون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تاليا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

وأجريت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى ، مما يجعل من الصعب استعادة الأموال، وفقا لجريدة «ذي تايمز».

وأكد «سانتاندير» أنه تمكن «بسرعة» من «تحديد المشكلة (التي أدت إلى الخطأ) وتصحيحها»، مشيرا إلى أنه فتح «إجراء استرداد خطأ مصرفي» مع البنوك المستفيدة.

ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف «سانتاندير» الإسباني في بريطانيا 14 مليونا، وقد حقق صافي أرباح يزيد عن مليار جنيه استرليني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

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