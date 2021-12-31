السجن 10 سنوات لسائق شاحنة أميركي قتل 4 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 04:00 مساء
عقوبة السجن لسائق شاحنة أميركي خفضت من 110 سنوات إلى 10 سنوات (أرشيفية: الإنترنت)

في إطار قضية شغلت الرأي العام الأميركي، قرر القضاء، الخميس، خفض عقوبة السجن من 110 سنوات إلى عشر فحسب، لسائق شاحنة تسبب بمقتل أربعة أشخاص بحادث مروري في ولاية كولورادو.

وطالب أكثر من خمسة ملايين شخص من بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في عريضة إلكترونية بالرأفة لروجيل أغيليرا-ميديروس الذي حكم عليه بالسجن 110 أعوام عملا بقوانين ولاية كولورادو.

ووجه حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس الخميس في رسالة إلى أغيليرا ميديروس اعتبر فيها أن طول مدة العقوبة «لا يتناسب ببساطة» مع أفعاله «ولا مع الأحكام الصادرة بحق آخرين في جرائم مماثلة».

ورأى أن «ثمة حاجة ملحة لتصحيح هذا الحكم الجائر وإعادة الثقة في انتظام نظام العدالة الجنائية وعدالته، ولذلك قررت تخفيف العقوبة اعتبارا من هذه اللحظة».

وكان روجيل أغيليرا-ميديروس، وهو مهاجر كوبي، يقود نصف مقطورة محملة بالخشب العام 2019 تعطلت مكابحها في نزلة لكنه لم ينتقل إلى خط التوقف الطارئ على جانب الطريق.

وتسببت شاحنته التي كانت تسير بسرعة تفوق الـ130 كيلومترا في الساعة باصطدامات مع 28 مركبة، اشتعل بعضها بسبب الارتطام. ولقي أربعة أشخاص حتفهم وجُرح ستة آخرون.

ودينَ روجيل أغيليرا-ميديروس بسبع وعشرين تهمة. ويستطيع السائق التقدم اعتبارا من ديسمبر 2026 بطلب إخلاء سبيل مشروط.

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