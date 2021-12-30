ضبط 1.6 طن من الكوكايين في ميناء روتردام الهولندي

مخدرات صناعية ضبطتها الشرطة في هولندا، 30 يوليو 2021. (أ ف ب)

ضبطت السلطات الجمركية الهولندية في ميناء روتردام أكثر من 1.6 طن من الكوكايين كانت مخبأة داخل شحنة موز وكاكاو وأسمنت، على ما أعلنت النيابة العامة، الأربعاء.

وكانت المخدرات المقدرة قيمتها عند إعادة البيع بـ143 مليون دولار، مخبأة في ثلاث حاويات وصلت إلى هذا الميناء الأكبر في أوروبا، وفق «فرانس برس».

وأوضح المدعون العامون أن الحاوية الأولى كانت آتية من الإكوادور ومحملة بالموز الموجه إلى شركة في بارندرخت قرب روتردام.

أما الحاوية الثانية فقد عُثر فيها على مخدرات داخل شحنة من حبات الكاكاو كانت آتية أيضًا من الإكوادور مرورًا بكولومبيا ثم عبر ميناء أنتويرب البلجيكي، بحسب المصدر عينه.

والحاوية الثالثة وفق المدعين العامين كانت محملة بالأسمنت باتجاه البرتغال، وكانت تحوي خمسة أكياس مليئة بالمخدرات.

وسجلت كميات المخدرات المضبوطة ازديادًا كبيرًا هذا العام في ميناء روتردام الذي بات من أبرز نقاط دخول المخدرات إلى أوروبا، خصوصا الكوكايين.

وأعلنت السلطات الجمركية، الثلاثاء، أنها ضبطت كمية قياسية من الكوكايين هذا العام بلغت 68 طنًا، في مقابل 49 طنًا العام 2020.

وحذرت الهيئة المكلفة مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي من أن هولندا وجارتها بلجيكا باتتا أشبه بمنصة رئيسية لتهريب الكوكايين، خصوصًا للشحنات الواردة من كولومبيا.

وقالت «يوروبول» في تقرير أصدرته في سبتمبر إن سواحل بحر الشمال «تخطت شبه الجزيرة الإيبيرية لناحية دورها كمدخل رئيسي للكوكايين في أوروبا».

وبعد الحشيشة، بات الكوكايين ثاني أكثر المخدرات رواجًا في أوروبا الغربية والوسطى، إذ يُقدّر عدد مستهلكيه بـ4.4 مليون خلال السنة المنصرمة، بحسب هذا التقرير.