المتسلل إلى قصر وندسور أراد «اغتيال الملكة»

الملكة إليزابيث الثانية، يوليو 2021 (أ ف ب)

كشفت جريدة «ذي صن» البريطانية، الإثنين، أن الرجل الذي تسلل مسلحا بقوس ونشاب إلى أراضي قصر وندسور (غرب لندن) حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، واحتُجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه، قال في شريط فيديو إنه يريد «اغتيال الملكة».

وأوقف الشاب المتسلل البالغ 19 عاما المقيم في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش من صباح السبت، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر حيث كانت الملكة البالغة 95 عاما تقضي عيد الميلاد. وأعلنت الشرطة، الأحد، أنها احتجزته في وحدة الرعاية النفسية، وفق «فرانس برس».

ونشرت «ذي صن» صورا لمقطع فيديو أفادت بأنه نُشر على حساب المشتبه به على شبكة «سنابتشات» قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل.

وقال الشاب الذي كان يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض ويمسك القوس والنشاب «أنا آسف لما فعلته وما سأفعله. سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث».

وعرّف الشاب الذي استخدم إشارات واضحة إلى سلسلة أفلام «حرب النجوم» عن نفسه بأنه هندي من السيخ يسعى إلى «الثأر» لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية العام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

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ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدا، لكنها أشارت إلى أن «المحققين ينكبون على تقييم محتوى مقطع فيديو».

وتقضي الملكة إليزابيث الثانية فترة أعياد نهاية السنة في وندسور الذي بات مقر إقامتها الرئيسي، بعدما صرفت النظر عن الانتقال على عادتها إلى ساندرينغهام، في شرق إنجلترا، بسبب تفشي «كوفيد-19» مجددا في بريطانيا بفعل سلالة «أوميكرون» شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

واحتفلت الملكة، السبت، مع عدد من أفراد الأسرة بينهم نجلاها تشارلز وإدوارد وزوجتاهما بأول عيد ميلاد لها منذ وفاة زوجها فيليب في أبريل عن 99 عاما.

ومحاولات اقتحام قصري وندسور وباكنغهام، مقر إقامة الملكة في قلب لندن، ليست أمرا غير مألوف.

ومن أبرز ما سجل في هذا الإطار نجاح مايكل فاغان العام 1982 في الوصول إلى غرفة نوم الملكة التي كانت بسريرها في باكنغهام.