المتسلل إلى قصر وندسور أراد «اغتيال الملكة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 03:32 مساء
الملكة إليزابيث الثانية، يوليو 2021 (أ ف ب)

كشفت جريدة «ذي صن» البريطانية، الإثنين، أن الرجل الذي تسلل مسلحا بقوس ونشاب إلى أراضي قصر وندسور (غرب لندن) حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، واحتُجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه، قال في شريط فيديو إنه يريد «اغتيال الملكة».

وأوقف الشاب المتسلل البالغ 19 عاما المقيم في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش من صباح السبت، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر حيث كانت الملكة البالغة 95 عاما تقضي عيد الميلاد. وأعلنت الشرطة، الأحد، أنها احتجزته في وحدة الرعاية النفسية، وفق «فرانس برس».

ونشرت «ذي صن» صورا لمقطع فيديو أفادت بأنه نُشر على حساب المشتبه به على شبكة «سنابتشات» قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل.

وقال الشاب الذي كان يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض ويمسك القوس والنشاب «أنا آسف لما فعلته وما سأفعله. سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث».

وعرّف الشاب الذي استخدم إشارات واضحة إلى سلسلة أفلام «حرب النجوم» عن نفسه بأنه هندي من السيخ يسعى إلى «الثأر» لمجزرة ارتكبتها القوات البريطانية العام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

- الشرطة البريطانية توقف رجلا تسلل إلى أراضي قصر وندسور

ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدا، لكنها أشارت إلى أن «المحققين ينكبون على تقييم محتوى مقطع فيديو».

وتقضي الملكة إليزابيث الثانية فترة أعياد نهاية السنة في وندسور الذي بات مقر إقامتها الرئيسي، بعدما صرفت النظر عن الانتقال على عادتها إلى ساندرينغهام، في شرق إنجلترا، بسبب تفشي «كوفيد-19» مجددا في بريطانيا بفعل سلالة «أوميكرون» شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

واحتفلت الملكة، السبت، مع عدد من أفراد الأسرة بينهم نجلاها تشارلز وإدوارد وزوجتاهما بأول عيد ميلاد لها منذ وفاة زوجها فيليب في أبريل عن 99 عاما.

ومحاولات اقتحام قصري وندسور وباكنغهام، مقر إقامة الملكة في قلب لندن، ليست أمرا غير مألوف.

ومن أبرز ما سجل في هذا الإطار نجاح مايكل فاغان العام 1982 في الوصول إلى غرفة نوم الملكة التي كانت بسريرها في باكنغهام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة روسية تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين