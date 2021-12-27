الثلوج تعرقل الحركة في عدد من المناطق اليابانية

الثلوج الكثيفة في مدينة توياما اليابانية، 27 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

تسبب التساقط الكثيف للثلوج بزحمة سير، وإلغاء رحلات جوية، وتعطيل حركة القطارات في وسط اليابان وغربها، الإثنين، في حين شهدت بعض المناطق معدلات قياسية لهطول الأمطار.

وقال المسؤول عن شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية عبر موقعها الإلكتروني إن الكهرباء انقطعت عن نحو 1500 منزل، الإثنين، حوالى الساعة الخامسة مساء (08:00 بتوقيت غرينتش)، وفق «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو صباحا أن أي إصابات من جراء سوء الأحوال الجوية لم تسجل، مؤكدا الحاجة إلى «زيادة الحذر واليقظة».

وحذر من أن «تساقط الثلوج يُتوقع أن يزداد حتى يوم غد خصوصا من جهة بحر اليابان».

وأوضح أن حركة المرور توقفت على طريق سريعة رئيسية في مقاطعة شيغا المتاخمة لمدينة كيوتو، بسبب تعطل حركة المركبات.

ووقع حادث من جراء انزلاق شاحنة على طريق قريبة من بلدة هيكون، التي تراكم فيها 68 سنتيمترا من الثلوج خلال 24 ساعة، أي 30 مرة أكثر من المعدلات الموسمية، وفق محطة التلفزيون العامة «NHK».

وأوضحت القناة أن نحو مئتي راكب اضطروا إلى قضاء، ليل الأحد - الإثنين، في قطارات عالقة على الطريق في محافظة شيغا.

وأفادت وكالة أنباء «جيجي» بأن نحو 130 رحلة جوية داخلية ألغيت، الأحد، بسبب تساقط الثلوج، في حين أشارت «NHK» إلى إلغاء 50 رحلة إضافية، الإثنين.