هونغ كونغ تضبط كمية قياسية من مخدر كيتامين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 01:10 مساء
كميات من مخدّر كيتامين ضبطتها سلطات هونغ كونغ، 25 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

ضبطت سلطات هونغ كونغ شحنة بلغت 1.3 طن من مخدر كيتامين بقيمة تفوق مئة مليون دولار أميركي، على ما أعلنت الشرطة، السبت، في أكبر كمية من نوعها تضبطها المستعمرة البريطانية السابقة.

وأُوقف إثر هذه العملية ثلاثة رجال من هونغ كونغ وآخر من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين 32 عامًا و47 عامًا، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة إن التحقيق في القضية مستمر، من دون استبعاد توقيف أشخاص آخرين.

وصباح الجمعة، ضبطت السلطات هذه المواد المخدرة لدى إخراجها من مركب في منطقة ليي يوي مون الساحلية.

وقال كبير المفتشين إيب ساو-يان، خلال مؤتمر صحفي، إن «تجار المخدرات يستخدمون قوارب صيد أو سفن أعالي البحار لنقل المخدرات إلى المياه الدولية قرب سواحل هونغ كونغ. وهم يستخدمون لاحقًا سفنًا لإعادة المخدرات إلى البر».

ولفتت الشرطة إلى أن قيود السفر المرتبطة بـ«كوفيد-19» أرغمت تجار المخدرات على المجازفة بتهريب كميات متفرقة في عمليات أكثر خطورة عليهم بدل الاستعانة بمهربين في المطارات.

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