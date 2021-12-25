عمره 75 عاما ويخطط لعبور الأطلسي بمركب تجذيف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 02:40 مساء
جان جاك سافان مجرياً في 28 مايو 2021 اختباراً على مركبه الذي يعبر به المحيط الأطلسي (أ ف ب)

سيعاود فرنسي (75 عامًا) إلى عبور المحيط الأطلسي بواسطة مركب تجذيف، بعدما نجح في ذلك العام 2019 وهو داخل برميل.

وأوضح جان جاك سافان أنه سيتوجه بالسيارة من مكان سكنه في حوض آركاشون قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث يسكن، إلى مدينة ساغريس البرتغالية التي يتوقع أن يصل إليها الأحد.

وأضاف أن قاربه سيوضع في الماء الإثنين، لتجرى عليه الثلاثاء التعديلات النهائية ثم ينطلق الأربعاء في رحلته، متوقعًا أن تكون الأحوال الجوية مؤاتية.

ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة عبوره على متن قاربه Audacieux (جريء) نحو 100 يوم، وستكون نقطة الوصول جزر الأنتيل الفرنسية، وإذا أمكن في المارتينيك، حيث كان خط نهاية إنجازه السابق.

وكان هذا الجندي السابق الذي يريد تحدي الشيخوخة أمضى العام 2019 أكثر من أربعة أشهر في قارب على شكل برميل طوله ثلاثة أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، عبر بواسطته المحيط الأطلسي بمفرده، في رحلة تقاذفته خلالها الرياح والتيارات.

أما هذه المرة، فيبلغ طول زورقه (البرتقالي مثل «البرميل») ثمانية أمتار، بعرض متر و70 سنتيمترًا. ويحتفل سافان بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 يناير المقبل.

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