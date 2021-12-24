بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 05:23 مساء
ممثلان يرتديان زيي ديد موروز (إلى اليمين) ومعاونته سنيغوروتشكا (إلى اليسار) في استعراض رأس السنة في قرغيزستان في 31 ديسمبر 2013 (أ ف ب)

شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصية سانتا كلوز الروسي أو «ديد موروز» (جدّ الصقيع)، لكونه ساعده على أن يتبوأ سدة الرئاسة 22 عامًا.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام ردًا على سؤال «كانت علاقتي مع (ديد موروز) جيدة باستمرار، وأنا ممتن له لكوني أخاطبكم بصفتي (رئيسًا) ، لكنني ممتن أكثر للشعب الروسي الذي منحني ثقته لتولي هذا المنصب»، وفق «فرانس برس».

وأصبح فلاديمير بوتين رئيسًا موقتًا لروسيا بعد استقالة بوريس يلتسين في 31 ديسمبر 1999، ويحكمها منذ ذلك التاريخ الذي يصادف ليلة رأس السنة، أي موعد توزيع «ديد موروز» هداياه.

وأضاف بوتين: «آمل في ألا يكتفي بإعطائنا الهدايا، بل أن يحقق مشاريع البلد وكل مواطن».

كذلك سأله صحفي من مدينة فيليكي أوستيوغ التي يعيش فيها سانتا كلوز بحسب الأسطورة الروسية، عن رأيه في مواطن قدم شكوى ضد «ديد موروز»، متهمًا إياه بالفشل في عدم تحقيق رغباته لمدة 23 عامًا.

وأجاب بوتين «يمكنني أن أنصّب نفسي محامي ديد موروز، وأن أذكّر المشتكي بأن ديد موروز يلبي فقط رغبات الصبيان والبنات الذين كانوا طيبين، فليحلل (المشتكي) سلوكه».

ويتولى «ديد موروز» الملتحي والشديد الشبه بسانتا كلوز توزيع الهدايا على الأطفال عشية رأس السنة الجديدة في كل أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق، تساعده حفيدته سنيغوروتشكا أو «فتاة الثلج».

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