إرث ريتشارد روجرز يخلد سيرة رائد حركة «هاي-تك» الهندسية

المهندس المعماري اللورد ريتشارد روجرز أمام مركز بومبيدو قي 19 نوفمبر 2007 (أ ف ب)

تُوفي المهندس المعماري البريطاني، ريتشارد روجرز، السبت، لكن صاحب الـ88 عاما ترك وراءه إرثا يُفتخر به، وكان رائدا في حركة «هاي-تك» الهندسية، فيما بلغت شهرته أوجها مع تصميمه الثوري لمركز بومبيدو في باريس.

ومن بين المباني الشهيرة التي صممها هذا المهاجر الإيطالي الحائز جائزة بريتزكر (المسماة «نوبل الهندسة المعمارية») سنة 2007، مقر شركة «لويدز» للتأمين ذو الهندسة الفريدة القائم في حي سيتي المالي في لندن منذ 1986.

واستحالت هذه «الكاتدرائية الميكانيكية» من أشهر معالم العاصمة البريطانية، وهي تمثل احتفاء بالآلة والتكنولوجيا، وفق «فرانس برس».

وكان ريتشارد روجرز من أشهر المهندسين المعماريين في العالم، ويزخر سجله بحوالى 400 منشأة تتسم بهياكل خفيفة تنتشر فيها العناصر المبنية سلفاً وتجربة مواد طليعية.

وقبل تجديد حي مونبارناس في باريس، هندس روجرز مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمكاتب في ساحة بوتسدام في برلين، وأحد مباني مطار باراخاس الدولي في مدريد، ومبنى «ثري وورلد تريد سنتر» في نيويورك «وقبة الألفية» في لندن التي أقيمت لمناسبة احتفالات العام 2000 وأثارت انتقادات لاذعة من الأمير تشارلز.

ونال المهندس المعماري لقب «لورد روجرز أوف ريفرسايد»، وبات منذ 1996 عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ضمن صفوف العماليين.

تلميذ غبي

وُلد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 1933 لأب طبيب وأم من قدامى تلامذة الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس، وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد موسوليني سنة 1938 للإقامة في لندن. واضطرت العائلة لترك شقتها الفلورنسية لتعيش في نزل بائس في لندن.

وهو يُصنف من رواد حركة «هاي-تك» المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وقال روجرز في مقابلة سابقة مع جريدة «ذي غارديان» البريطانية «كنت متأخرا جدا» في المدرسة، «في تلك الحقبة، لم يكن موضوع عسر القراءة معروفا. كانوا ينظرون إليّ ببساطة على أني تلميذ غبي».

وخدم روجرز المحب للمغامرات، في الجيش البريطاني قبل الالتحاق بصعوبة بالغة بكلية «أركيتكتشرال أسوسييشن سكول» للهندسة المعمارية في لندن المعروفة حينها بمنحاها العصري.

حاز شهادة في الهندسة المعمارية سنة 1962 من جامعة يال في الولايات المتحدة، حيث التقى نورمان فوستر. ولدى عودتهما إلى إنجلترا سنة 1964، أسسا مع زوجتيهما «تيم 4» («فريق الأربعة»)، وهي شركة معروفة بتصاميمها الهندسية المستوحاة من التكنولوجيا.

وسنة 1968، التقى روجرز بالإيطالي رينزو بيانو الذي يتشارك معه الميل إلى الهندسة المرنة. وأصبحا صديقين بسرعة، وفاز هذان «الشقيّان» كما كانا يسمّيان نفسيهما، سنة 1971 بمسابقة لوضع هندسة متحف جديد للفن المعاصر في باريس أصبح معروفا لاحقا باسم مركز بومبيدو.

ومع متاهة أنابيب التوصيل الظاهرة بالألوان الأولية والباحة الواسعة المفتوحة، أثار مركز بومبيدو انتقاد بعض الجهات عند تدشينه سنة 1977، حتى أن الرسامة سونيا دولوني قالت إنها تفضل أن تحرق لوحاتها بدل أن تعرضها في المكان الذي شبّهه آخرون بـ«مصفاة نفط».

وأوضح روجرز لجريدة «ذي غارديان» أن «المهندسين المعماريين الشباب سذّج للغاية»، لافتا إلى أن «الصحافة عيّشتنا جحيما، خلال سبع سنوات، لم يُكتب عنا سوى مقالين إيجابيين. لا أعلم كيف استطعنا الخروج من هذا الوضع».

وتزوج المهندس المعماري الدائم الابتسامة مرتين، وفقد أحد أبنائه الخمسة سنة 2011.