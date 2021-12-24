إرث ريتشارد روجرز يخلد سيرة رائد حركة «هاي-تك» الهندسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 10:05 صباحا
المهندس المعماري اللورد ريتشارد روجرز أمام مركز بومبيدو قي 19 نوفمبر 2007 (أ ف ب)

تُوفي المهندس المعماري البريطاني، ريتشارد روجرز، السبت، لكن صاحب الـ88 عاما ترك وراءه إرثا يُفتخر به، وكان رائدا في حركة «هاي-تك» الهندسية، فيما بلغت شهرته أوجها مع تصميمه الثوري لمركز بومبيدو في باريس.

ومن بين المباني الشهيرة التي صممها هذا المهاجر الإيطالي الحائز جائزة بريتزكر (المسماة «نوبل الهندسة المعمارية») سنة 2007، مقر شركة «لويدز» للتأمين ذو الهندسة الفريدة القائم في حي سيتي المالي في لندن منذ 1986.

واستحالت هذه «الكاتدرائية الميكانيكية» من أشهر معالم العاصمة البريطانية، وهي تمثل احتفاء بالآلة والتكنولوجيا، وفق «فرانس برس».

وكان ريتشارد روجرز من أشهر المهندسين المعماريين في العالم، ويزخر سجله بحوالى 400 منشأة تتسم بهياكل خفيفة تنتشر فيها العناصر المبنية سلفاً وتجربة مواد طليعية.

وقبل تجديد حي مونبارناس في باريس، هندس روجرز مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمكاتب في ساحة بوتسدام في برلين، وأحد مباني مطار باراخاس الدولي في مدريد، ومبنى «ثري وورلد تريد سنتر» في نيويورك «وقبة الألفية» في لندن التي أقيمت لمناسبة احتفالات العام 2000 وأثارت انتقادات لاذعة من الأمير تشارلز.

ونال المهندس المعماري لقب «لورد روجرز أوف ريفرسايد»، وبات منذ 1996 عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ضمن صفوف العماليين.

تلميذ غبي
وُلد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 1933 لأب طبيب وأم من قدامى تلامذة الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس، وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد موسوليني سنة 1938 للإقامة في لندن. واضطرت العائلة لترك شقتها الفلورنسية لتعيش في نزل بائس في لندن.

وهو يُصنف من رواد حركة «هاي-تك» المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وقال روجرز في مقابلة سابقة مع جريدة «ذي غارديان» البريطانية «كنت متأخرا جدا» في المدرسة، «في تلك الحقبة، لم يكن موضوع عسر القراءة معروفا. كانوا ينظرون إليّ ببساطة على أني تلميذ غبي».

وخدم روجرز المحب للمغامرات، في الجيش البريطاني قبل الالتحاق بصعوبة بالغة بكلية «أركيتكتشرال أسوسييشن سكول» للهندسة المعمارية في لندن المعروفة حينها بمنحاها العصري.

حاز شهادة في الهندسة المعمارية سنة 1962 من جامعة يال في الولايات المتحدة، حيث التقى نورمان فوستر. ولدى عودتهما إلى إنجلترا سنة 1964، أسسا مع زوجتيهما «تيم 4» («فريق الأربعة»)، وهي شركة معروفة بتصاميمها الهندسية المستوحاة من التكنولوجيا.

وسنة 1968، التقى روجرز بالإيطالي رينزو بيانو الذي يتشارك معه الميل إلى الهندسة المرنة. وأصبحا صديقين بسرعة، وفاز هذان «الشقيّان» كما كانا يسمّيان نفسيهما، سنة 1971 بمسابقة لوضع هندسة متحف جديد للفن المعاصر في باريس أصبح معروفا لاحقا باسم مركز بومبيدو.

ومع متاهة أنابيب التوصيل الظاهرة بالألوان الأولية والباحة الواسعة المفتوحة، أثار مركز بومبيدو انتقاد بعض الجهات عند تدشينه سنة 1977، حتى أن الرسامة سونيا دولوني قالت إنها تفضل أن تحرق لوحاتها بدل أن تعرضها في المكان الذي شبّهه آخرون بـ«مصفاة نفط».

وأوضح روجرز لجريدة «ذي غارديان» أن «المهندسين المعماريين الشباب سذّج للغاية»، لافتا إلى أن «الصحافة عيّشتنا جحيما، خلال سبع سنوات، لم يُكتب عنا سوى مقالين إيجابيين. لا أعلم كيف استطعنا الخروج من هذا الوضع».

وتزوج المهندس المعماري الدائم الابتسامة مرتين، وفقد أحد أبنائه الخمسة سنة 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»