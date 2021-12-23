15 عاما سجنا لممرضة قتلت 4 من ذوي الإعاقة

أزهار وشموع أمام مركز رعاية الإعاقة في مدينة بوتسدام الألمانية بعد وقوع جريمة قتل النزلاء الأربعة، أبريل 2021 (أ ف ب)

قضت محكمة بوتسدام في شرق ألمانيا، الأربعاء، بالسجن 15 عاما على ممرضة مساعدة تعاني مشاكل نفسية ارتكبت عددا من جرائم القتل في مركز لذوي الإعاقات.

ووجدت المحكمة أن إينيس أندريا ر. (52 عاما) مذنبة بقتل أربعة من نزلاء المركز طعنا ومحاولة قتل ثلاثة آخرين وفق ما ورد في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة ووصفت فيها جرائمها بأنها تتسم بـ«وحشية بالغة»، وفق «فرانس برس».

وستُسجن الممرضة المساعِدة في مركز للأمراض النفسية كانت موجودة فيه أصلا منذ توقيفها.

وهزت هذه الجريمة ألمانيا لدى وقوعها في 28 أبريل الفائت، عندما طعنت إينيس امرأتين ورجلين تراوح أعمارهم بين 31 و 56 عاما حتى الموت، وهاجمت كذلك ثلاثة أشخاص آخرين مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ 43 عاما بجروح بالغة.

ودعا وكيل الدفاع عن إينيس المحامي هنري تيم القاضي إلى اعتبارها غير مسؤولة عن أفعالها، مشددا على أن موكلته كانت لحظة ارتكابها الجريمة «داخل نفق» ولم تكن قادرة على التحكم في تصرفاتها.

ولم تستطع إينيس أن تشرح سبب إقدامها على فعلتها، لكنها أعربت عن ندمها، قائلة إنها وجدت صعوبة في تصديق أنها ارتكبت هذا الفعل. وقالت «أنا آسفة جدا».