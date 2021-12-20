فهد يقتحم منزلا في كينيا

فهد في محمية ماساي مارا الكينية في 19 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن مسؤول عن هيئة حماية الحياة البرية فرار فهد، من متنزه تسافو الوطني في جنوب شرق كينيا، مثيرًا الذعر إثر دخوله منزلًا قبل أن يمسك به حراس غابات.

وابتعد الحيوان على الأرجح، الخميس، من المتنزه ودخل إلى مدينة فوي المجاورة على بعد 150 كيلومترًا من مومباسا الساحلية، وفق «فرانس برس».

ويظهر فيديو نشره موقع «ديلي نايشن» المحلي حراسًا ينقلون الفهد بعد تهدئته وتغطية رأسه بقطعة قماش، ثم يضعونه في سيارة، وسط جمع من المهتمين الذين كانوا يحاولون تصوير المشهد.

ووصفت الناطقة باسم هيئة حماية الحماية البرية في كينيا تيريزيا إيغيريا لوكالة فرانس برس ما حصل بأنه «غير ذي أهمية»، قائلة «هذا أمر يحدث دائمًا».

ورغم ازدياد حالات هرب الحيوانات في السنوات الأخيرة، من النادر أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وكان أسد أثار الذعر في يوليو إثر ابتعاده عن مسكنه في متنزه نيروبي الوطني إلى حي مكتظ بالسكان في جنوب العاصمة الكينية.

وتخضع السنوريات إلى ضغط متزايد في ظل النمو السكاني الكبير في نيروبي، وهو من الأسرع في أفريقيا.

ويؤكد الناشطون البيئيون أن الأسود كانت تعيش في المنطقة قبلا والبشر هم الذين استولوا على أراضٍ لها.