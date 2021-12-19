طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة

طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في أجواء واشنطن في 7 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

استعاض راكب إحدى طائرات شركة «يونايتد إيرلاينز» بسروال داخلي نسائي بدلا من الكمامة، في حيلة لم تنطلي على طاقم الطائرة، فطلبوا منه المغادرة.

وأوضح الرجل (38 عامًا) لقناة «إن بي سي 2» المحلية أنه أراد بذلك إثبات «سخافة» التدبير القاضي بإلزام الركاب وضع كمامات داخل الطائرة اتقاءً لكوفيد-19 وفي الوقت نفسه السماح لهم ينزعها لتناول المأكولات والمشروبات، وفق «فرانس برس».

وفي مقطع فيديو صوّره راكب آخر للحادث الذي حصل، الأربعاء، ظهر أفراد الطاقم وهم يبلغون الرجل بأنه لا يستطيع البقاء في الطائرة إذا أبقى السروال على وجهه، فما كان منه، بعد جدل، إلا أن ترك مقعده صاغرًا.

رمز النضال

قارن الرجل نفسه في المقابلة مع «إن بي سي 2» بالأميركية من أصل أفريقي روزا باركس، التي تعتبر رمز النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، إذ رفضت العام 1955 التخلي عن مقعدها في حافلة لرجل أبيض، وفق ما كانت تقضي به القوانين المرعية الإجراء وقتذاك.

وقال بجدية: «في هذا البلد، كل تغيير حصل بفضل أشخاص عاديين». وأضاف أن «روزا باركس لم تكن مشهورة» ومع ذلك «غيرت مجرى التاريخ».

وأوضحت «يونايتد إيرلاينز» في بيان أن الراكب «لم يكن ممتثلًا للتعليمات الفدرالية بوضع كمامة»، مضيفةً «نحن ممتنون لطاقمنا لمعالجته المشكلة على الأرض قبل الإقلاع، وتجنب أي اضطراب محتمل في الجو».