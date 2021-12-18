خطأ ساذج يوقع إيطاليا ادعى العمى للحصول على مساعدات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:11 صباحا
نموذج مصغّر من دراجة vespa، في جينيف، في 23 أيلول 2006 |(أ ف ب)

تلقى رجل إيطالي مساعدات مالية لسنوات من الدولة، بحجة معاناته من إعاقة بصرية، إلا أنه ارتكب خطأ ساذجا «أوقعه في شر أعماله».

وأوقفت السلطات الرجل، إثر الاشتباه في قيامه بعملية احتيال بعد ضبطه أثناء تجوّله عبر دراجة «سكوتر» وتسوّقه في المتاجر، وفق «فرانس برس».

وتلقّى الرجل المقيم في باليرمو بصقلية، ما لا يقل عن 170 ألف يورو (191 ألف دولار) كمساعدة منذ 2008 بعد أن ادّعى أنّه «أعمى كليًا» نتيجة مشكلة خُلقية.

وتنبّهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدّد مدّعي العمى هذا رخصة قيادته العام 2018، وفق تقارير صحفية.

وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمّل واجهات المحال في سوق مزدحمة، ويعلّم ابنته ركوب الدراجة.

وأفادت جريدة «باليرمو توداي» أنّ الرجل (40 عامًا) كان يتجوّل عبر الـ«سكوتر» من دون تأمين، موضحةً أنّه ملقّب بـ«برلوسكوني» نسبةً إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتّهم بعمليات احتيال ضريبي.

وكان الرجل معروفًا لدى الشرطة، بعد أن حُكم عليه العام 2020 بالسجن لنحو 15 عامًا بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين. وتدرس محكمة استئناف حاليًا هذه الإدانة.

ورغم أنّه صاحب مرآب، كان المشتبه فيه يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقرًا.

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