القضاء يمنح أو.جيه.سيمبسون حريته الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 04:33 مساء
لاعب كرة القدم الأميركية السابق أو.جيه.سيمبسون خلال جلسة للمحكمة في لافلوك (ولاية نيفادا) في 20 يوليو 2017 للنظر في طلبه الإفراج المبكر عنه (أ ف ب)

انتهت رسميًا إجراءات إطلاق السراح المشروط، المفروضة على لاعب كرة القدم الأميركية السابق، أو.جيه.سيمبسون.

أثارت مطاردة سيمبسون ومحاكمته في تسعينيات القرن الماضي اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، قبل إدانته العام 2008 بارتكاب جريمة سطو مسلح في لاس فيغاس، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وكان سيمبسون اقتحم العام 2007 مع خمسة شركاء كازينو في لاس فيغاس «لاستعادة» تذكارات رياضية بقوة السلاح، وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 9 و 33 عامًا.

وحصل سيمبسون على إطلاق سراح مبكر في يوليو 2017، ويقيم مذّاك في نيفادا بعد اعتزاله، مكتفيًا بالتعليق بانتظام على بطولة كرة القدم الأميركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن النجم السابق الذي بلغ الرابعة والسبعين كان لا يزال خاضعًا للإجراءات التي فرضتها عليه السلطات بموجب إطلاق سراحه المشروط.

وأوضحت إدارة متابعة حالات إطلاق السراح المشروط في ولاية نيفادا في بيان، الثلاثاء، أن من المقرر نظريا أن تنتهي هذه الإجراءات في 9 فبراير 2022.

لكن البيان أوضح أن سيمبسون قدّم طلبًا للرفع المبكر لهذه الإجراءات فوافقت عليه الهيئة المعنية، على أن يسري ذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2021، وبالتالي استعاد السبعيني حرية تحركه التامة.

وكان سيمبسون حاول الفرار من الشرطة بعد الاشتباه بارتكابه جريمة قتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رون غولدمان في 12 يونيو 1994.

وأوقف سيمبسون على إثر هذه الجريمة بعد عملية مطاردة دامت ساعات عدة تتبعها مباشرة ملايين الأشخاص بفضل كاميرات مراقبة تصور من مروحيات.

وفي العام 1995، بعد محاكمة طويلة نقلت جلساتها مباشرة على التلفزيون طوال تسعة أشهر، برأته هيئة المحلفين في لوس أنجلوس.

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