الإمساك بحمارين وحشيين فرا قبل أشهر قرب واشنطن

حماران وحشيان في حديقة حيوانات بمدينة الكويت، 7 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، الإمساك بحمارين وحشيين كانا هربا قبل أشهر من إحدى المزارع في ماريلاند بواشنطن.

ونجح الحماران اللذان هربا نهاية شهر أغسطس في النجاة من محاولات عدة لإلقاء القبض عليهما، وأثارت قضيتهما اهتمام السكان ووسائل الإعلام المحلية، وفق «فرانس برس».

وأفاد ريتشارد بيل من وزارة الزراعة الأميركية بأن الحمارين وقعا في قبضة السلطات «أخيرًا»، الثلاثاء، بعدما «أفلتا من السلطات مرات عدة»، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وكانت سلطات مقاطعة برنس جورج في ماريلاند أعلنت قبل أشهر الاستعانة بخدمات «حمير وحشية أخرى» أو بالغذاء سعيًا إلى القبض على الحمارين الفارين.

وأثارت هذه القضية ذعرًا لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت منحى حزينًا؛ إذ تُوفي حمار وحشي ثالث، كان هرب مع الحمارين، بعد سقوطه.

ويملك صاحب الحمير الوحشية الثلاثة جيري هولي مزرعة كبيرة يعيش فيها قطيع من نحو ثلاثين حمارًا. وهولي متّهم بالإقدام على «أعمال قسوة في حق الحيوانات»، بعد العثور على حمار نافقًا ضمن نطاق أرضه في أكتوبر.

ويسمح في بعض الولايات الأميركية بامتلاك الحيوانات النادرة، وهي ظاهرة عالجها مسلسل «تايغر كينغ» المعروض عبر منصة «نتفليكس».