الإمساك بحمارين وحشيين فرا قبل أشهر قرب واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 10:51 صباحا
حماران وحشيان في حديقة حيوانات بمدينة الكويت، 7 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، الإمساك بحمارين وحشيين كانا هربا قبل أشهر من إحدى المزارع في ماريلاند بواشنطن.

ونجح الحماران اللذان هربا نهاية شهر أغسطس في النجاة من محاولات عدة لإلقاء القبض عليهما، وأثارت قضيتهما اهتمام السكان ووسائل الإعلام المحلية، وفق «فرانس برس».

وأفاد ريتشارد بيل من وزارة الزراعة الأميركية بأن الحمارين وقعا في قبضة السلطات «أخيرًا»، الثلاثاء، بعدما «أفلتا من السلطات مرات عدة»، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وكانت سلطات مقاطعة برنس جورج في ماريلاند أعلنت قبل أشهر الاستعانة بخدمات «حمير وحشية أخرى» أو بالغذاء سعيًا إلى القبض على الحمارين الفارين.

وأثارت هذه القضية ذعرًا لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت منحى حزينًا؛ إذ تُوفي حمار وحشي ثالث، كان هرب مع الحمارين، بعد سقوطه.

ويملك صاحب الحمير الوحشية الثلاثة جيري هولي مزرعة كبيرة يعيش فيها قطيع من نحو ثلاثين حمارًا. وهولي متّهم بالإقدام على «أعمال قسوة في حق الحيوانات»، بعد العثور على حمار نافقًا ضمن نطاق أرضه في أكتوبر.

ويسمح في بعض الولايات الأميركية بامتلاك الحيوانات النادرة، وهي ظاهرة عالجها مسلسل «تايغر كينغ» المعروض عبر منصة «نتفليكس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
انتشار ظاهرة سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي بشوارع بني وليد
ليبيا
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
سيدتان سعوديتان ستنافسان في «رالي دكار» لأول مرة في التاريخ
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966