تذكرة مترو برلين بنكهة حشيشة حقيقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 02:30 مساء
قطار أنفاق في برلين، 14 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

توفّر هيئة النقل في برلين هذا الأسبوع تذكرة صالحة للأكل بنكهة زيت القنب تتيح للركاب «امتصاص التوتر» الذي يشعرون به من جرّاء أزمة «كوفيد-19» مثلا أو التسوق قبل عيد الميلاد.

وأوضحت هيئة «بي في جي» التي تدير الحافلات والترام والمترو في برلين في مقطع فيديو «أولئك الذين يرغبون في أن يمضوا فترة عيد الميلاد بكل استرخاء يمكنهم أن يفعلوا ذلك معنا، نحن +بي في جي+. وسعيًا إلى مزيد من الاسترخاء، وجدنا طريقة هي عبارة عن حشيشة حقيقية»، وفق «فرانس برس».

وشرحت الشركة التي عُرفت بحملات التسويق التي تتعمد إثارة ضجة أنها ابتكرت «تذكرة القنب» المتوافرة حتى، الجمعة، بهدف مكافحة «توتر عيد الميلاد».

وأشارت إلى أن التذكرة الصالحة ليوم واحد والبالغ سعرها 8.80 يورو مصنوعة من ورق صالح للأكل مشرّب بطبقة رقيقة من زيت القنب تبلغ «ثلاث قطرات حدا أقصى».

وبعد انتهاء صلاحيتها التي تستمر 24 ساعة، يمكن أكلها، إذ إن زيت القنب «غير ضار بالصحة إطلاقًا» و«قانوني تمامًا» نظرًا إلى كون «بذور القنب، على عكس الزهور، لا تحوي مواد ذات تأثير نفسي مثل رباعي هيدرو الكانابينول أو الكانابيديول».

وأثارت الحملة الإعلانية تفاعلًا عبر الشبكات الاجتماعية، وكتب أحد مستخدمي الإنترنت مازحًا «من الآن فصاعدًا، يمكننا أيضًا أن نحلّق بواسطة +بي في جي+».

وأكدت هيئة النقل أن الحملة لا تشكل أي موقف في النقاش حول تشريع الحشيشة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة السماح ببيعها في متاجر مرخّص لها. وشددت الهيئة أنها «ضد أي شكل من أشكال تعاطي المخدرات».

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