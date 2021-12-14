محققون هواة يغوصون في المياه الأميركية لحل قضايا عالقة

لقطة من شاشة لفيديو نشره صانع المحتوى عبر «يوتيوب» الغواص جيريمي سايدز (أ ف ب)

يمسح غوّاص مجهّز بكاميرا الطحالب عن لوحة سيارة، ليعثر على بقايا أميركيين مفقودين منذ فترة طويلة، في أحدث حلقات ظاهرة عبر «يوتيوب» لمحققين هواة يبثون تسجيلات تظهرهم يسبرون أعماق البحار الأميركية بحثًا عن مركبات غارقة، لكشف ملابسات حالات اختفاء بقيت غامضة لسنوات.

في ولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة، حُل أخيرًا لغز اختفاء عمره 21 سنة، في إطار هذا النوع من عمليات البحث التي يتقاضى ناشرو الفيديوهات المرتبطة بها إيرادات مالية من منصة «يوتيوب» تبعًا لعدد المشاهدات، وفق «فرانس برس».

ويقول خبراء إن نتائج ظاهرة المحققين المبتدئين هذه كانت متضاربة، مع بعض الإخفاقات الكبرى لأشخاص حاولوا صنع محتوى ينتشر بسرعة عبر الإنترنت، في مقابل نجاحات لافتة حققها بعض هؤلاء الهواة.

«إجابات» للعائلات

اختفى إيرين فوستر وجيريمي بيكتل، وهما مراهقان من مدينة سبارتا الصغيرة في وسط تينيسي، بشكل غامض في أبريل 2000. وعلى مدى 21 عامًا، تمسّك ذووهما بالأمل في أن يكونا قد هربا لبدء حياة جديدة.

لكنّ جيريمي سايدز، وهو غواص عمره 42 عامًا يدير قناة عبر «يوتيوب» تحمل اسم «إكسبلورينغ ويذ ناغ» متخصصة في البحث عن الأشخاص المفقودين والأشياء المفقودة، نشر فيديو في 4 ديسمبر حقَّق أكثر من مليوني مشاهدة، أوضح فيه كيف حلّ لغز اختفاء هذين المراهقَين.

ويقول سايدز عن اكتشافه في نهر كالفكيلر «عندما تأكدت أنها كانت لوحة السيارة.. كان ذلك أشبه بموجة بالنسبة إليَّ: سينتهي الأمر، وستعود جثتاهما إلى ديارهما، وستحصل عائلتاهما على إجابات عن تساؤلاتهما».

وهذه ثاني مرة خلال شهر يكون فيها للغواص دور حاسم في حل قضية. فهو عثر قبلا على سيارة لها علاقة بامرأة مفقودة منذ العام 2005 في مدينة أوكريدج في تينيسي.

وزعمت مجموعة أخرى تضمّ صانعي محتوى عبر «يوتيوب» وتطلق على نفسها اسم «كايوس دايفرز» (فوضى الغواصين)، أنها وجدت في الشهرين الماضيين رفات سبعة أشخاص مفقودين في قضايا مختلفة دفعتهم إلى السفر نحو 13 ألف كيلومتر عبر الولايات المتحدة.

ويثير عمل هؤلاء مشاعر شديدة، بخاصة عندما يتعلق الأمر بإعلان الأخبار إلى أسر المفقودين. وتقول ليندساي بوسيك، شريكة مؤسس «فوضى الغواصين» جايكوب غرابز «إنه شعور يكسر القلب ويحرك الأحاسيس»، مضيفة «تخبرهم وتراهم يذرفون الدموع، لكن ها هو الحمل ينزل عن أكتافهم».

ووفق هؤلاء المحققين، لا تقتصر وظيفتهم على جمع التفاعلات عبر «يوتيوب». ويقول غرابز، وهو عامل سابق في مناجم الفحم عمره 38 عامًا «أنا آسف لإنتاج هكذا محتوى، ولكنّ هذه الطريقة تمكننا من توفير الأموال اللازمة لمساعدة عائلة أخرى».

أناني

ويوضح الأستاذ المساعد في السياسة العامة في جامعة «جون جاي» للعدالة الجنائية في نيويورك آدم سكوت واندت أنّ هؤلاء «المحققين الهواة» استحالوا مع تحقيقاتهم ظاهرة ثقافية حقيقية خلال العقد الأخير.

وفيما يلفت إلى أن البعض ساعدوا في العثور على جثة غابي بيتيتو، وهي مستكشفة فُقد أثرها في الولايات المتحدة هذا العام، يشير واندت إلى أن النتائج متفاوتة إلى حد كبير. فقد شوّه بعض المحققين عبر الإنترنت سمعة طالبة بريئة أثناء عملية بحث عن الجناة في الساعات والأيام التي أعقبت هجوم ماراثون بوسطن العام 2013.

وفي إشارة إلى رغبة البعض في البحث فقط عن زيادة المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، يقول واندت «الجمهور يتحسن لكنه لا يزال أنانيًا بدرجة كبيرة في بعض الأحيان».

وفي إطار جهودهم المساعدة لعمل الشرطة بدل محاولة إغراق المحققين بالأدلة والنظريات، فرض الهواة أنفسهم في دور جديد.

وكان تناهى إلى مسامع عناصر الشرطة في سبارتا أن الغواص جيريمي سايدز يحقق في منطقتهم، لكن بعدما لاحظوا أنه لم يكن يبحث في المكان الصحيح، عرضوا عليه نصائحهم. وبعد أيام، جاءت نتائج الاكتشاف بحلاوتها ومرارتها.

وأوضح سايدز «أنهيت بحثي في نهر المدينة حيث وجدتهما. وبدا ذلك كأنه حادث سيارة بسيط».