رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح

رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو يتاريخ 10 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه ينام نومًا عميقًا، بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة، الذي يُشاع أنه مسكون بالأشباح.

وبقي المقر الموجود في وسط طوكيو شاغرًا خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي، وفق «فرانس برس».

في العام 1936، كان المقر مسرحًا لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال، على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني.

وسرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورطين في العملية سكنت في ممرات المقر، لكن كيشيدا أعلن، الإثنين، أنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها في المبنى.

وقال كيشيدا لصحفيين سألوه عما إذا لمح أيًا من الأشباح، التي يُشاع عنها في المبنى «نمت جيدًا أمس»، مضيفا «لم أرها بعد».