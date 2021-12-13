الظهور الأول لتوأمي باندا حديثي الولادة في فرنسا

توأما الباندا هوانليلي ويوانودو في حديقة «زوبارك» للحيوانات بمدينة بوفال الفرنسية، 11 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

بعد أربعة أشهر من ولادة توأمي الباندا (هوانليلي ويوانودو) في حديقة بوفال الفرنسية للحيوانات، كان، السبت، اللقاء الأول لهما بزوار أتى بعضهم من مناطق بعيدة لحضور هذا الحدث.

وقالت فيرونيك التي جاءت خصيصًا من مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وهي ترتدي ثيابًا تحمل صور الباندا: «نحن من المعجبين (بهذه الحيوانات). لم يكن واردًا ألا نكون حاضرين. لقد حجزنا غرفة منذ مدة طويلة لنكون أول الناس هنا»، وفق «فرانس برس».

أما أغاتا بوشيه التي أتت من مونبلييه (جنوب فرنسا) فقالت: «ما أن علمت بالموعد، حتى حجزت مكانًا للإقامة في المنطقة. أنا من المعجبين بهذه الحيوانات. لديها نظرات وأحيانًا إيماءات بشرية، ولديها جهاز هضمي لاحم لكنها تأكل الخيزران. باختصار، حيوانات الباندا خارجة عن المألوف».

وعبر الواجهات الكبيرة، تمكن الزوار من رؤية الحيوانين التوأمين يمشيان خطواتهما الأولى.

ورأى المسؤول البيطري في الحديقة المسماة «زو بارك» في سانت أنيان (وسط فرنسا)، باتيست مولو، «هذا يوم مهم لأن الزوار هم حياة بوفال». وأضاف أن «التوأمين باتا قادرين على التحرك بمفردهما، وعلى استكشاف محيطهما».

وأشار مولو إلى أنهما «بصحة جيدة جدًّا، وتزن كل منهما نحو 7.4 كيلوغرام، وترضعان مرات في اليوم حليب أمهما» هوان هوان، وهي أنثى باندا معارة من الصين.

وولدت التوأمتان في 2 أغسطس بحديقة «بوفال»، وهما ثالث صغار زوجي الباندا هوان هوان وشريكها يوان زي بعد مولود أول وضعته الأنثى في فرنسا سنة 2017، ويدعى يوان منغ.

وتتولى بنغ ليوان زوجة الرئيس الصيني شي جينبينغ اختيار أسماء صينية لحيوانات الباندا عادة. أما التوأمان فاختار اسميهما الجمهور الفرنسي من خلال تصويت عبر الإنترنت شارك فيه 122 ألف شخص.