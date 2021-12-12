شركة مياه غازية عالمية تهدد بمقاضاة شركة صغيرة لتشابه الأسماء

العلامة التجارية الشهيرة عالميا «كوكا كولا» تهدد في كولومبيا بمقاضاة بيرة.. «كوكا بولا» (أ ف ب)

تعتزم شركة «كوكا كولا» العالمية مقاضاة مؤسسة صغيرة تابعة لمجتمع السكان الأصليين في جنوب غرب كولومبيا تنتج البيرة، بسبب تشابه الأسماء.

وطلبت الشركة العالمية العملاقة في رسالة كتبها محاموها في كولومبيا، الخميس، من مجتمع ناسا المحلي «التوقف والامتناع نهائيًا عن استخدام اسم (كوكا بولا) أو أي مصطلح آخر مشابه يمكن أن يحصل التباس بينه وبين العلامات التجارية المملوكة» لشركة «كوكا كولا».

ونبّهت الرسالة إلى أن استخدام هذا الاسم «يمكن أن يتعارض مع قانون العلامات التجارية في كولومبيا» و«يشكل أيضًا انتهاكًا لقانون المنافسة غير المشروعة».

وحذرت الرسالة المؤرخة في 26 نوفمبر الفائت من أن التشريعات المحلية المتعلقة بالملكية الفكرية تتيح للشركة العالمية «رفع دعوى مدنية لانتهاك علامة تجارية».

وأشارت الرسالة إلى أن البيرة التي ينتجها الهنود الناسا في ولاية كاوكا لها اسم «شديد الشبه من حيث طريقة الكتابة واللفظ الصوتي» بعلامة «كوكا كولا» التجارية مما قد يتسبب بارتباك في السوق.

وتصدرت القضية الصفحة الأولى لعدد الأربعاء من صحيفة «إل إسبكتادور» الكولومبية.

و«كوكا بولا» بيرة تنتجها شركة «كوكا ناسا»، وهي شركة لإنتاج الأغذية المحلية والأدوية التقليدية والمشروبات العطرية ومنتجات أخرى مصنوعة من أوراق الكوكا، وهي نبات مقدَّس لدى مجتمعات السكان الأصليين.

ويتألف اسم البيرة من كلمتي «بولا» (وتعني الجعة في كولومبيا)، و«كوكا»، وهي اختصار للنبات الذي يشكّل المادة الخام للكوكايين.

وتعتبر هذه الدولة الأميركية الجنوبية أكبر منتج لهذا المخدر في العالم. وتنتج «كوكا بولا» سبعة آلاف عبوة بيرة شهريًا، وهي موجودة منذ أربع سنوات ويعمل فيها نحو 20 شخصًا.

وأشار المدير القانوني لشركة «كوكا ناسا» دافيد كيرتيدور الى أنها ليست المرة الأولى تهدد الشركة الأميركية باتخاذ إجراءات قانونية.

وقال لوكالة فرانس برس «سنذهب إلى أبعد مما تأخذنا +كوكا كولا+ (..). إذا هددونا بوجودنا نفسه، فسنقاوم».