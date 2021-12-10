سجن فيتنامي 14 عاما لتهريبه قرون وحيد القرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 02:01 مساء
وحيد قرن في متنزه بارديا الوطني على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

حكمت محكمة فيتنامية على مهرب لقرون حيوانات وحيد القرن بالسجن 14 عامًا، في أطول عقوبة من نوعها في البلاد لمثل هذه الجرائم، حسب ما أعلنت منظمة بيئية، الأربعاء.

وتشكل فيتنام في آن معًا منصة تهريب وسوقًا كبيرة للإتجار غير القانوني بأعضاء الحيوانات، وسط تنديد مزمن من الخبراء بالثغرات في مواجهة هذه المشكلة من جانب السلطات، وفق «فرانس برس».

وأفادت منظمة «إيدوكيشن فور نيتشر فيتنام» (إنف) في بيان بأن محكمة محلية حكمت هذا الأسبوع على دو مينه توان (36 عامًا) بالسجن 14 عامًا لاستيراده بصورة غير قانونية قرونًا من حيوانات وحيد القرن من الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الحكم إثر عثور السلطات الجمركية الفيتنامية سنة 2019 على 55 قرن وحيد القرن بزنة إجمالية تبلغ 125 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل مادة الجص في مطار هانوي.

وقال المدير المساعد لمنظمة «إنف» بوي ثي ها إن «هذه العقوبة الثقيلة تظهر أن سلطات فيتنام بدأت تنزل عقوبات قاسية لردع مرتكبي الجرائم البيئية».

وتنسب بعض المعتقدات في فيتنام والصين إلى مسحوق قرون وحيد القرن قدرات علاجية لأمراض عدة.

وتراجعت أعداد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا بسبب أنشطة الصيد غير القانوني التي تؤجج هذه التجارة المحظورة عالميًا منذ سبعينيات القرن العشرين. ولا يزال حوالي 29 ألف حيوان من هذا النوع يعيش في البرية بعدما كان عددها يفوق 500 ألف في مطلع القرن العشرين، وفق تقديرات العلماء.

وبحسب أرقام منظمة «إنف»، سجلت فيتنام 317 جريمة متصلة بالإتجار بقرون وحيد القرن منذ 2017، كما أن 24 شخصًا أوقفوا وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تفوق خمس سنوات في المعدل.

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