إطلالة علنية جديدة للملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 03:00 مساء
الملكة إليزابيث مبتسمة خلال تسليمها العازف نوماس تروتر وساما في قصر وندسور، 8 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، العازف توماس تروتر في نشاط حضوري جديد لها منذ أن أصبحت إطلالاتها العلنية نادرة على إثر دخولها المستشفى لفترة وجيزة في أكتوبر الفائت.

وظهرت إليزابيث الثانية (95 عامًا) مبتسمة في المشاهد المصوّرة للاجتماع، وقلدت خلاله تروتر وسام الملكة للموسيقى في قصر وندسور، وفق «فرانس برس».

واتخذت الملكة قصر وندسور الذي يقع على بُعد نحو 50 كيلومترًا إلى الغرب من لندن مقرًا رئيسيًا لإقامتها منذ الحجر الأول لمواجهة جائحة «كوفيد-19» في مارس 2020.

وكان الوضع الصحي للملكة المتربعة على عرش بريطانيا منذ نحو 70 عامًا قد أثار القلق منذ أن أوصاها أطباؤها بالخلود للراحة، وهي قضت ليلة في المستشفى في نهاية أكتوبر.

واستقبلت الملكة إليزابيث في 24 نوفمبر الفائت، حاكم بنك إنجلترا، بعدما حضرت قبل ذلك بثلاثة أيام في معمودية آخر اثنين من أحفادها في كنيسة «جميع القديسين» بملكية وندسور.

وقبل ذلك بأيام، سجّل أول ظهور حضوري علني لها منذ شهر خلال استقبالها رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر في قصر وندسور.

وكان من المفترض أساسًا أن تعاود الملكة إطلالاتها العلنية في 14 نوفمبر من خلال حضورها من شرفتها مراسم تكريمية لضحايا الحروب. لكن مشاركتها ألغيت في اللحظات الأخيرة، وبرّر القصر الأمر بإصابتها بآلام في الظهر.

وتم تخفيف جدول أعمال الملكة المثقل بالمواعيد في مطلع أكتوبر. وألغت الملكة مشاركتها في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» في غلاسكو الذي مثّل فيه الأميران تشارلز ووليام العائلة المالكة، وأيضًا زيارة كانت مرتقبة إلى إيرلندا الشمالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
أول تعليق من «تشافي» بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما
رياضة عالمية
صنّاع الأزمات وصنّاع الدولة
وجهات نظر
عودة (دجانغو) الأمريكي
وجهات نظر
الانتخابات الانفصالية
وجهات نظر
«يوفنتوس» ينهي مجموعات دوري الأبطال في الصدارة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية
رياضة محلية
بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح»
دولى
توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا