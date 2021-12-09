إطلالة علنية جديدة للملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث مبتسمة خلال تسليمها العازف نوماس تروتر وساما في قصر وندسور، 8 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، العازف توماس تروتر في نشاط حضوري جديد لها منذ أن أصبحت إطلالاتها العلنية نادرة على إثر دخولها المستشفى لفترة وجيزة في أكتوبر الفائت.

وظهرت إليزابيث الثانية (95 عامًا) مبتسمة في المشاهد المصوّرة للاجتماع، وقلدت خلاله تروتر وسام الملكة للموسيقى في قصر وندسور، وفق «فرانس برس».

واتخذت الملكة قصر وندسور الذي يقع على بُعد نحو 50 كيلومترًا إلى الغرب من لندن مقرًا رئيسيًا لإقامتها منذ الحجر الأول لمواجهة جائحة «كوفيد-19» في مارس 2020.

وكان الوضع الصحي للملكة المتربعة على عرش بريطانيا منذ نحو 70 عامًا قد أثار القلق منذ أن أوصاها أطباؤها بالخلود للراحة، وهي قضت ليلة في المستشفى في نهاية أكتوبر.

واستقبلت الملكة إليزابيث في 24 نوفمبر الفائت، حاكم بنك إنجلترا، بعدما حضرت قبل ذلك بثلاثة أيام في معمودية آخر اثنين من أحفادها في كنيسة «جميع القديسين» بملكية وندسور.

وقبل ذلك بأيام، سجّل أول ظهور حضوري علني لها منذ شهر خلال استقبالها رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر في قصر وندسور.

وكان من المفترض أساسًا أن تعاود الملكة إطلالاتها العلنية في 14 نوفمبر من خلال حضورها من شرفتها مراسم تكريمية لضحايا الحروب. لكن مشاركتها ألغيت في اللحظات الأخيرة، وبرّر القصر الأمر بإصابتها بآلام في الظهر.

وتم تخفيف جدول أعمال الملكة المثقل بالمواعيد في مطلع أكتوبر. وألغت الملكة مشاركتها في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» في غلاسكو الذي مثّل فيه الأميران تشارلز ووليام العائلة المالكة، وأيضًا زيارة كانت مرتقبة إلى إيرلندا الشمالية.