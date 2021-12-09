سجن رجل قطع عجلا حيا في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 11:00 صباحا
عجل في جزيرة كورسيكا الفرنسية، 30 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

حكمت المحكمة الجنائية بمدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا على رجل في سن 35 عامًا، بالسجن أربعة أشهر بسبب «تقطيعه» عجلًا حيًّا و«قطع رأسه»، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وأشارت الشرطة الوطنية في منطقة با-ران التي تتبع لها ستراسبورغ، عبر «تويتر» إلى الحكم على هذا الرجل الذي «قطّع رأس» الحيوان «في مرآب منزله» في أغسطس الفائت، بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ «مع قرار بمنع حيازة حيوان نهائيًا»، وفق «فرانس برس».

كذلك سيتعين عليه دفع «تعويض بقيمة 300 يورو» إلى الجمعيات السبع للرفق بالحيوان التي ادّعت على الرجل قضائيًا، من بينها جمعية ستيفان لامار، حسب ما أعلنت هذه الأخيرة في بيان.

وحصلت الوقائع في 27 أغسطس في أحد أحياء جنوب غرب ستراسبورغ.

وتلقت الشرطة حينها اتصالات عدة عن صيحات ألم حيوانية كانت تُسمع من مرآب أحد المنازل.

وعثر الشرطيون في المكان على «عجل ينازع ورأسه مقطوع جزئيًا وأطرافه الأربعة مقطّعة فيما ينكب شخص على تقطيعه»، بحسب بيان للشرطة.

وأوضحت جمعية ستيفان لامار في بيانها إلى أن «دم هذا الحيوان المكسين كان يُسكب في شبكة مجاري الصرف الصحي».

وإثر توقيفه، تبين أن المرتكب «لم تكن لديه أي من المؤهلات المطلوبة لذبح الحيوان»، كما أنه لم يحصل بصورة قانونية على العجل الذي قضى متأثرًا بجروحه.

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