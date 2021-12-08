تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 04:00 مساء
قطار يتقدم وسط الضباب في مدينة لاهور الباكستانية، 30 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

جُمِّدت مهام سائق قطار في باكستان بسبب توقفه فجأة خلال ممارسته عمله على السكة الحديد بهدف شراء اللبن، حسب ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وانتشر فيديو عبر الشبكات الاجتماعية يظهر مساعد السائق وهو يتسلم الوجبة الخفيفة من أحد الأكشاك على الشارع قبل العودة إلى القطار المليء بالركاب، وفق «فرانس برس».

وأثارت الحادثة التي حصلت، الإثنين، تساؤلات بشأن سلامة السكك الحديدية في باكستان؛ حيث تكثر حوادث القطارات.

وقال الناطق باسم وزارة السكك الحديدية سيد إعجاز الحسن شاه «عندما توقفون القطار في وسط السكة، يصبح الأمر مشكلة مرتبطة بالسلامة. السلامة أولويتنا ولا يمكننا التسامح بأي أمر قد يقوّضه».

وكان القطار في رحلة بين مدينتي لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب).

وأقر مسؤول في هيئة إدارة السكك الحديد بأن مثل هذه الحوادث ليس نادرًا في باكستان حيث يعاني نظام الإشراف ثغرات كبيرة.

وتكثر حوادث القطارات في باكستان التي ورثت آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية من حقبة الاستعمار البريطاني مع إهمال كبير في الصيانة على مر السنوات.

وفي يونيو، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصًا باصطدام قطارين إثر انحراف أحدهما عن مساره في جنوب البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه