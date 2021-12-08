تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن

قطار يتقدم وسط الضباب في مدينة لاهور الباكستانية، 30 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

جُمِّدت مهام سائق قطار في باكستان بسبب توقفه فجأة خلال ممارسته عمله على السكة الحديد بهدف شراء اللبن، حسب ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وانتشر فيديو عبر الشبكات الاجتماعية يظهر مساعد السائق وهو يتسلم الوجبة الخفيفة من أحد الأكشاك على الشارع قبل العودة إلى القطار المليء بالركاب، وفق «فرانس برس».

وأثارت الحادثة التي حصلت، الإثنين، تساؤلات بشأن سلامة السكك الحديدية في باكستان؛ حيث تكثر حوادث القطارات.

وقال الناطق باسم وزارة السكك الحديدية سيد إعجاز الحسن شاه «عندما توقفون القطار في وسط السكة، يصبح الأمر مشكلة مرتبطة بالسلامة. السلامة أولويتنا ولا يمكننا التسامح بأي أمر قد يقوّضه».

وكان القطار في رحلة بين مدينتي لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب).

وأقر مسؤول في هيئة إدارة السكك الحديد بأن مثل هذه الحوادث ليس نادرًا في باكستان حيث يعاني نظام الإشراف ثغرات كبيرة.

وتكثر حوادث القطارات في باكستان التي ورثت آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية من حقبة الاستعمار البريطاني مع إهمال كبير في الصيانة على مر السنوات.

وفي يونيو، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصًا باصطدام قطارين إثر انحراف أحدهما عن مساره في جنوب البلاد.