بيع سيف ومسدسات لنابليون بونابرت مقابل 2.8 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:23 مساء
تمثال نابليون بونابرت في مجمع ليزانفاليد بباريس، 7 أبريل 2021 (أ ف ب)

بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 وخمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل مئتي عام، في مزاد بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار، بحسب ما أعلنت شركة متخصصة، الثلاثاء.

وأوضح رئيس دار «روك أيلاند أوكشن كومباني» المنظِّمة للمزاد كيفن هوغان لوكالة «فرانس برس» أن هذه المجموعة المؤلفة من سيف وخمسة مسدسات مزخرفة باعتها الدار الواقعة في ولاية إيلينوي الأميركية إلى شخص شارك في المزاد عبر الهاتف وأبقى هويته طي الكتمان.

وكانت قيمة المجموعة تُقدّر بما بين 1.5 و3.5 ملايين دولار. وقال هوغان إن الشاري استحصل من خلال شرائه هذه القطع العسكرية العائدة لنابليون في مقابل 2.87 مليون دولار، «على قطعة تاريخية نادرة جدا».

السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر 1799، وفق دار «روك أيلاند أوكشن كومباني» التي تعرّف عن نفسها بأنها «الرائدة عالميا في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع».

وكان نابليون الذي تُوّج إمبراطورا في الثاني من ديسمبر 1804، قدّم سيفه إلى الجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أميركي.

واحتفلت فرنسا خلال الربيع الماضي بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في الخامس من مايو 1821، من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المركزية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.

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