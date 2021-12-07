العثور على جيف حوالى مئة هر في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 02:32 مساء
هر يرتاح في ملجأ للحيوانات تابع لمنظمة عاملة بمجال الرفق بالحيوان في بيروت، 3 أغسطس 2018 (أ ف ب)

عُثر على جيف حوالى مئة هر، الأحد، بمنزل رجل ثمانيني في جنوب فرنسا، فيما وُجد ما يقرب من عشرين قطا آخر على قيد الحياة لكن في وضع مزر، حسب ما أفادت جمعية متخصصة، الإثنين.

وعُثر على الجيف، وأكثريتها كانت موضوعة في علب بلاستيكية أو خشبية مغلقة، بعد إدخال هذا المتقاعد البالغ 81 عاما إلى المستشفى في مدينة نيس الساحلية الفرنسية، حسب ما أفادت جريدة «نيس ماتان» المحلية، وفق «فرانس برس».

ودعيت جمعيات عدة للرفق بالحيوان للتدخل من جانب قريبة لهذا الرجل اكتشفت هذه الجيف.

وفي المحصلة، عُثر على جيف حوالى مئة هر داخل المنزل وفي محيطه، فضلا عن بقايا سناجب وجرذان وفكّ كلب.

وأوضح فيليب ديجاك رئيس «لا تريبو دو فورمييه»، وهي إحدى الجمعيات التي تدخلت في الحادثة، أن أكثرية الهررة كانت قد نفقت عند وضعها في هذه العلب نظرا إلى وضعيتها، لكن «نعتقد أن اثنين منها على الأقل أودعت العلبة وهي على قيد الحياة».

وجرى إنقاذ أكثر من عشرين هرا كانت لا تزال على قيد الحياة لكنها في وضع مزر، وأودعت لدى أطباء بيطريين أو متطوعين.

وأشار ديجاك إلى أن الرجل المتقاعد يعاني مما يُعرف بمتلازمة نواه (اكتناز الحيوانات)، وهو اضطراب ذهني يقوم على تربية حيوانات بعدد أكبر من قدرة الشخص على الإيواء أو التغذية، فضلا عن متلازمة ديوجين التي تُترجم بمراكمة المقتنيات بصورة قهرية.

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