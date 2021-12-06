إرجاء محاكمة رجل متهم بخطف طفلة في أستراليا

صورة وزعتها شرطة أستراليا الغربية تظهر الطفلة كليو سميث (4 سنوات)، 3 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أُرجئت محاكمة رجل متهم بخطف طفلة في الرابعة من العمر من موقع تخييم بمنطقة أسترالية نائية، اليوم الإثنين، بعدما استحصل محاميه على موافقة على طلب التأجيل.

وكانت كليو سميث فُقدت من خيمة العائلة داخل مخيم في أستراليا الغربية في أكتوبر، ما أدى إلى عملية بحث واسعة أثارت مخاوف كثيرين بأن تنتهي بمأساة.

لكن عُثر على الطفلة بعد 18 يوما، وحيدة داخل منزل مغلق بالمفتاح في مدينة كارنارفون الساحلية على بعد بضعة كيلومترات من مكان اختفائها، وفق «فرانس برس».

ومثل الخاطف المفترض تيرنس داريل كيلي، أمام المحكمة، الإثنين، بالفيديو من السجن حيث أودع منذ أكثر من شهر وسط حراسة أمنية مشددة.

ولم يُطلب من الرجل البالغ 36 عامًا الإدلاء بأي إفادة خلال الجلسة المقتضبة، لكن المحكمة وافقت على طلب محاميه إرجاء المحاكمة سبعة أسابيع.

ووُضع داريل كيلي قيد التوقيف الاحتياطي حتى مثوله في الجلسة المقبلة عبر الفيديو في 24 يناير.

واستقطبت القضية اهتمامًا إعلاميًا في العالم أجمع بلغ ذروته عند العثور على كليو سميث وإعادتها لوالديها مطلع نوفمبر.

ووضعت الشرطة سريعًا المشتبه به قيد التوقيف الاحتياطي بعد مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة الشهر الماضي.

وفي اليوم التالي، نُقل كيلي إلى مدينة بيرث عاصمة الولاية حيث لا يزال في السجن مذاك.

ومن المرجّح أن يكون الرجل قد أقدم على فعلته منفردًا من دون أي صلة مع العائلة، وفق الشرطة.

ووُجهت إليه اتهامات عدة بينها الخطف القسري لطفل دون سن السادسة عشرة.