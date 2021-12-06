الأمير وليام يكشف شغفه بفرقة الهارد روك «إيه سي/دي سي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 01:28 مساء
الأمير وليام يلعب كرة الطاولة في ليدز شمال إنجلترا، 30 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

كشف الأمير البريطاني وليام عبر مدونة صوتية (بودكاست) أنه يستمع إلى موسيقي «هيفي ميتل»، مشيرا إلى إعجابه بفرقة الهارد روك الأسترالية الشهيرة «إيه سي/دي سي».

وكشف الأمير وليام هذه المعلومات ضمن برنامج «Prince William: Time To Walk» الذي سجله لحساب مجموعة «أبل»، حيث يقوم بجولة صوتية سيرا حول دارة ساندرينغهام الملكية في شرق إنجلترا يتحدث خلالها عن أغنياته المفضلة، وفق «فرانس برس».

وقال الأمير إنه يستمع إلى أغنية «Thunderstruck» الضاربة التي أصدرتها الفرقة سنة 1990 ليريح نفسه في أسبوع العمل.

وقال الرجل، وهو الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني «لا شيء أفضل يمكن فعله صبيحة يوم الإثنين، عندما تكون عيناك مغمضتين بعد عطلة نهاية الأسبوع وتحاول العودة إلى صخب الأسبوع».

وتحدث الأمير وليام أيضا عن والدته الراحلة الأميرة ديانا التي كانت تغني بصوت عال أغنية «ذي بست» للمغنية الأميركية تينا تورنر في الثمانينيات للتخفيف من القلق عند إعادته وشقيقه هاري إلى المدرسة الداخلية بعد الإجازة.

وقال: «أمي كانت تقود سيارتها وتغني بأعلى صوتها» في «لحظة عائلية حقيقية»، مشيرا إلى أن الشرطي المكلف حمايتهم في السيارة كان يشاركهم الغناء في بعض الأحيان.
ويهدف مشروع بودكاست المشاهير إلى تشجيع الناس على المشي أكثر وجني فوائد على الصحة العقلية.

كما تحدث وليام عن أطفاله، قائلا إن الأميرة شارلوت البالغة ستة أعوام تحب الرقص على أغنية «واكا واكا» للنجمة الكولومبية شاكيرا، مع «الكثير من حركات الفخذ»، بينما يحاول شقيقها الأصغر لويس البالغ ثلاثة أعوام تقليدها.

وسيكون البودكاست متاحا للاستماع مجانا الإثنين على محطة راديو «أبل ميوزيك 1»، مع تقديم مجموعة التكنولوجيا العملاقة التبرعات للجمعيات الخيرية التي اختارها الأمير.

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