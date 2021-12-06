مسافر مسلح ينجح في خداع أمن مطار بريدجتاون

رجل يسافر من باربادوس إلى ميامي مع مسدس محشو رصاصا في جيبه (أ ف ب)

ذكرت قناة تلفزيونية أميركية أن رجلًا نجح في السفر بالطائرة من باربادوس إلى ميامي مع مسدس محشو بالرصاص في جيبه.

وقالت قناة «إن بي سي 6» إن هذا الراكب أمضى ساعات الرحلة الأربع وفي جيبه مسدس كان محشوًا بخمس رصاصات، وفق «فرانس برس».

ولم يُكشف أمره سوى في مطار ميامي حين عثر عناصر في هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة (تي إس إيه) على المسدس في حوزته. ولم توضح القناة التلفزيونية تاريخ حصول الحادثة.

وذكرت «إن بي سي 6» أن الراكب أبلغ الشرطة الأميركية بأنه استقل الطائرة من بريدجتاون، عاصمة باربادوس، حاملًا المسدس داخل جيب سرواله.

أوقفت الشرطة الرجل ووجه له قاض تهمة حمل السلاح بطريقة مموهة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات في فلوريدا. ودفع الراكب ببراءته، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء منتصف ديسمبر الجاري.

وقالت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، الجمعة، إنها طلبت إعداد «تقرير طارئ» حول القضية، متعهدة بمحاسبة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن حصول هذه الحادثة. وأضافت «التبعات على البلاد خطرة وهائلة».

تشكل الحادثة ثغرة أمنية كبيرة للولايات المتحدة التي حاولت تعزيز إجراءاتها الأمنية الحدودية، خصوصًا في المطارات، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتفرض واشنطن خصوصًا على الحكومات الأجنبية أن تطبق المعايير الأمنية الأميركية في المطارات، التي تنطلق منها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة.