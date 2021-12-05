«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق

مقدم البرامج على «سي إن إن» كريس كومو في ولاية أيوا، 24 يناير 2016 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «سي إن إن»، السبت، أنها أقالت مقدم البرامج والصحفي النجم كريس كومو بعد تحقيق بمشاركته في الدفاع عن شقيقه الحاكم السابق لولاية نيويورك أمدرو كومو في مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية.

واستُبعد كريس كومو من الشبكة في إطار هذه القضية قبل أيام من تسريحه، وفق «فرانس برس».

وقال بيان نشر على الحساب الرسمي لـ«سي إن إن» عبر «تويتر»، «طلبنا من مكتب معروف للمحاماة إجراء التحقيق وعلقنا مهامه (كومو) بمفعول فوري»، موضحًا أنه «خلال التحقيق تم اكتشاف معلومات جديدة».

وجاء تسريح كومو (51 عامًا) بعد نشر وثائق تكشف أن مقدم نشرات الأخبار المسائية على الشبكة الأميركية، قدم النصائح لشقيقه السياسي، الأمر الذي اعتبرته «سي إن إن» غير لائق.

وكان ناطق باسم «سي إن إن»، قال، الثلاثاء، إن «الوثائق التي لم نكن على علم بها قبل نشرها تثير تساؤلات جدية»، موضحًا أنها «تكشف مستوى من التورط في مساعدة شقيقه أكبر مما كنا نعرف».

وقال كريس كومو برسالة نصية حسب الصحفي في «سي إن إن» براين ستيلتر: «ليست هذه هي الطريقة التي أريد أن تنتهي بها مسيرتي في سي إن إن، لكنني أخبرتك بالفعل لماذا وكيف ساعدت أخي».

وأوضح كريس كومو للمحققين الذين استجوبوه في يوليو بشأن النصائح التي قدمها لشقيقه الأكبر: «إذا كنت أستطيع مساعدة أخي فسأفعل ذلك. إذا أراد أن أستمع إلى أمر ما فسأفعل ذلك. إذا أراد أن أؤثر في أمر ما فسأحاول فعل ذلك».

وفي مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية وجهتها 11 امرأة على الأقل، اضطر أندرو كومو الحاكم القوي لولاية نيويورك لمدة عشر سنوات، الذي باتت له مكانة سياسية على المستوى الوطني في 2020 بفضل إدارته لأزمة «كوفيد-19»، للاستقالة أخيرًا في أغسطس.

وفي أكتوبر، وجهت إلى أندرو كومو، الحاكم السابق الذي كان والده ماريو كومو يشغل أيضًا منصب حاكم نيويورك، اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة سابقة في ديسمبر 2020. وقالت «سي إن إن» إن التحقيق مع كريس كومو مستمر.