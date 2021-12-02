صحيفة بريطانية تخسر استئنافها بعد إدانتها بانتهاك خصوصية ميغن ماركل

ميغن ماركل في لندن، 25 أبريل 2018 (أ ف ب)

ردّت محكمة الاستئناف في لندن، الخميس، الطعن المقدّم من صحيفة شعبية بريطانية ضد قرار قضائي بإدانتها بتهمة انتهاك خصوصية ميغن ماركل بسبب نشر رسالة وجهتها زوجة الأمير هاري إلى والدها.

وأعلن القاضي ردّ الاستئناف الذي قدّمته مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز ليميتد» (إيه إن إل) الناشرة لصحيفة «مايل أون صنداي»، أمام محكمة «رويال كورتس أوف جاستس».

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وأضاف أن «محكمة الاستئناف تؤيد حكم القاضي بأن من المنطقي أن تتوقع الدوقة احترام خصوصيتها».