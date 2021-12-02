بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:31 صباحا
تمثال لنابليون في ساحة فندق باريس (أ ف ب)

يُعرض السيف الذي حمله نابليون بونابرت في انقلاب العام 1799 للبيع في مزاد بالولايات المتحدة الأميركية نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي تُوفيّ قبل 200 عام، حسب ما أعلنت دار «روك آيلاند أوكشن».

وتقدّر القيمة الإجمالية لهذا السيف الذي سيكون جزءًا من المزاد الذي ستنظمه الدار في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في إلينوي، بما بين 1.5 مليون دولار و3.5 مليون، وفقًا لبيان نشرته «فرانس برس».

وأوضح «السيف المصحوب بغمده، هو القطعة الأساسية في هذه المجموعة» وسيعرض بمقر الدار في إلينوي وعبر الإنترنت.

صُنع هذا السلاح في ورشة بفرساي تابعة لصانع الأسلحة نيكولا نويل-بوتيه و«حمله نابليون بونابرت أثناء انقلاب 18 برومير 1799» (9 نوفمبر 1799)، كما أوضحت الدار.

ونابليون بونابرت التي تُوّج امبراطورًا في 2 ديسمبر 1804، قدّم سيفه للجنرال جان-أندوش جونو. وبعد وفاته، نقل السلاح إلى متحف في لندن ثم اشتراه هاوي جمع أميركي، وفق الدار.

احتفلت فرنسا في الربيع بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في 5 مايو 1821 عن سن 51 عامًا بعيدًا عن بلاده في جزيرة سانت هيلينا بجنوب المحيط الأطلسي حيث حيّده الإنجليز إلى المنفى بعد هزيمته الأخيرة في ووترلو.

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