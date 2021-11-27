«لا ليست»: «سافوا» أفضل مطعم في العالم

الشيف الفرنسي غي سافوا في مطعمه في مبنى «لا مونيه دو باري» في 19 مايو 2020 (ا ف ب)

تقدّمت الدول الإسكندنافية في ترتيب «لا ليست» لسنة 2022، في وقت أعلن فيه احتفاظ الشيف الفرنسي غي سافوا بلقب أفضل مطعم في العالم.

وتصدّر مطعم غي سافوا، الذي يحمل اسمه ويقع في مبنى «لا موني دو باري» قائمة «لا ليست» الشهيرة، التي تستند إلى مجموعة من الأدلة والمراجع النقدية المطعمية، وفق «فرانس برس».

وقالت المديرة العامة لمؤسسة «لا ليست»، إيلين بييتريني، إن غي سافوا الذي يتبوأ صدارة الترتيب منذ العام 2017، بمفرده أو بالتساوي مع آخرين، «لا يزال يحظى بإجماع جميع المرشدين والمنشورات ونقاد الطعام، وما من أحد ينتقده».

وحقق الإسكندينافيون مواقع متقدمة في الترتيب، ومنهم السويدي بيورن فرانتسن الذي صنف مطعمه «فرانتسن» في ستوكهولم ضمن المستوى الثاني مع سبعة مطاعم أخرى، ونال المرتبة الخامسة في القائمة، في حين احتل مطعمه «زِن» في سنغافورة المركز السابع والأربعين ضمن المستوى السادس.

كذلك تقدّم مطعم «جيرانيوم» الدنماركي بقيادة الشيف راسموس كوفويد إلى المستوى السابع والمركز الرابع والسبعين.

وتقاطعت قائمة «لا ليست» في تسجيل هذا التقدم الاسكندينافي مع منافستها البريطانية «50 بست»، علمًا بأن التصنيف الفرنسي أنشئ العام 2015 بدفع من وزارة الخارجية الفرنسية في مواجهة اللائحة البريطانية المرموقة المتهمة بازدراء الطهاة الفرنسيين وعدم إدراج أي منهم ضمن المراكز العشرة الأولى فيها.