خطيب الشابة الأميركية المقتولة قضى انتحارا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 10:37 صباحا
لقطة شاشة من مقطع فيديو للشرطة يظهر براين لاندري، يسار، في ولاية يوتا الأميركية، 12 أغسطس 2021 (أ ف ب)

تبيّن أن خطيب المسافرة الأميركية الشابة المقتولة غابي بيتيتو الذي وُصِف بأنه شخص «ذو أهمية للتحقيق» في مقتل خطيبته، قضى انتحارًا بإطلاقه النار على رأسه، بحسب ما أوضح محامي العائلة.

وعُثر في 20 أكتوبر الفائت، على رفات براين لاندري في محمية طبيعية بفلوريدا، وفق «فرانس برس».

وكان الشاب البالغ 23 عامًا رفض الإجابة عن أسئلة المحققين مما أضفى غموضًا على دوره المحتمل في مقتل خطيبته وأثار تكهنات الرأي العام، قبل أن يتوارى، وفق «فرانس برس».

عُثر على جثة بيتيتو (22 عامًا) في 19 سبتمبر بالقرب من متنزه غراند تيتون الوطني بولاية وايومينغ (شمال غرب) بعدما أثار اختفاؤها ضجة واسعة وصلت إلى خارج الولايات المتحدة. وأظهر تشريح الجثة أن الشابة قضت خنقًا.

وأكد وكيل عائلة لاندري المحامي ستيفن برتولينو أن والدَي الشاب، كريس وروبرتا لاندري، «أُبلغا بأن سبب وفاته إصابة في الرأس وبأن الظروف الوفاة تشير إلى انتحار».

وأضاف أن الوالدين «لا يزالان يبكيان خسارتهما نجلهما، ويأملان في أن تتيح هذه النتائج للعائلتين طي الصفحة».

وحظيت قضية اختفاء غابي بيتيتو ثم عملية البحث عن خطيبها بتغطية إعلامية مكثفة ورافقها سيل من المنشورات والتعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت فرضيات عدة في شأن مقتل الشابة وإمكان ضلوع خطيبها فيه.

وقبل العثور على رفات الشاب في فلوريدا، أفاد عدد كبير من الأميركيين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بأنهم يعتقدون أنهم رأوه.

وكان براين لاندري وغابي بيتيتو (22 عامًا) غادرا نيويورك في يوليو الفائت، في شاحنة أعدت خصيصًا لهذه الرحلة التي كان من المفترض أن تستمر أربعة أشهر. وواظبا خلال رحلتهما على نشر صور ومقاطع فيديو على «إنستغرام» و«يوتيوب» عن مختلف محطات رحلتهما تظهر المناظر الخلابة للمتنزهات الوطنية في الغرب الأميركي.

لكنّ لاندري الحليق الرأس عاد من الرحلة وحيدًا في الأول من سبتمبر قبل الموعد الذي كان من المقرر أن يعود فيه، فيما لم يكن والدا غابي بيتيتو يعرفان عنها شيئًا منذ نهاية أغسطس.

وساهم مقطع فيديو نشرته شرطة بلدة موآب الصغيرة بولاية يوتا في جعل لاندري عنصرًا رئيسيًا في التحقيق.

وظهرت غابرييل بيتيتو في هذا المقطع وهي تبكي داخل سيارة بعدما تدخلت الشرطة في 12 أغسطس على إثر شجار بين الشابين.

وقال لاندري لعناصر الشرطة «إنها تنفعل أحيانًا»، موضحًا أن خلافًا نشب بينهما وأنها ضربته بهاتفها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)
رياضة عالمية
«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الجبهة «لقيادة المعارك» في مواجهة «متمردي تيغراي»
دولى
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
الـ«بنتاغون» ينشئ مكتبا لتحليل الأجسام الطائرة غير المحددة
دولى
رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
بقيمة 10 مليارات دولار... الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
اقتصاد
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
فرنسا تدعو إلى «اليقظة» تحسبا لتولي إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الإنتربول
دولى
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية