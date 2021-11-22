6 جرحى بسقوط زينة عيد الميلاد في مركز تجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 02:00 مساء
زينة عيد الميلاد في شانغي جويل بسنغافورة، 18 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أصيب ستة من زبائن مركز تجاري في شرق سويسرا بجروح، السبت، جرّاء سقوط زينة عيد الميلاد عليهم من سقف المجمّع، حسب ما أفادت الشرطة.

وكانت الزينة التي سقطت عبارة عن عوارض رُكبت عليها مصابيح ملونة كبيرة وسواها من مستلزمات زينة العيد، وفق «فرانس برس».

وأوضحت شرطة المنطقة أن الحادث وقع في وقت مبكر من بعد الظهر في مجمّع موتن التجاري في إيباخ ضمن كانتون شفيتس، مضيفة في تغريدة على «تويتر» أن ستة أشخاص أصيبوا وجرى إخلاء المبنى.

وأظهرت صور نشرتها صحف محلية عددًا من سيارات الإسعاف في موقع الحادث فيما كانت مروحية إنقاذ تحلق في الأجواء.

وأشار الناطق باسم الشرطة فلوريان غروسمان إلى أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

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