800 يورو غرامة لسائحين أميركيين اقتحما الكولوسيوم ليلا

صورة جوية لمبنى الكولوسيوم في روما، 1 مايو 2020 (أ ف ب)

وقّعت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 800 يورو (904 دولارات) على سائحين أميركيين اقتحما موقع الكولوسيوم الأثري في روما ليلًا لشرب البيرة والتمتع بالمشهد من أعلاه، بحسب ما أعلنت الشرطة، الأربعاء.

وكان السائحان البالغان 24 و25 عامًا تسلقا جدران المدرج الروماني الشهير، فجر الإثنين، لكنّ شخصًا كان مستيقظًا باكرًا رأهما وسارع إلى الإبلاغ عنهما.

وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» أنها فرضت غرامة بقيمة 800 يورو على السائحين الشابين اللذين اعترفا بفعلتهما.

وكان هذا الصرح الأثري الشهير الذي شيّد قبل حوالي 2000 سنة والمصنف موقعًا للتراث العالمي يستقطب نحو 25 ألف سائح يوميًا قبل جائحة «كوفيد-19».