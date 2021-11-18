800 يورو غرامة لسائحين أميركيين اقتحما الكولوسيوم ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 03:20 مساء
صورة جوية لمبنى الكولوسيوم في روما، 1 مايو 2020 (أ ف ب)

وقّعت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 800 يورو (904 دولارات) على سائحين أميركيين اقتحما موقع الكولوسيوم الأثري في روما ليلًا لشرب البيرة والتمتع بالمشهد من أعلاه، بحسب ما أعلنت الشرطة، الأربعاء.

وكان السائحان البالغان 24 و25 عامًا تسلقا جدران المدرج الروماني الشهير، فجر الإثنين، لكنّ شخصًا كان مستيقظًا باكرًا رأهما وسارع إلى الإبلاغ عنهما.

وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» أنها فرضت غرامة بقيمة 800 يورو على السائحين الشابين اللذين اعترفا بفعلتهما.

وكان هذا الصرح الأثري الشهير الذي شيّد قبل حوالي 2000 سنة والمصنف موقعًا للتراث العالمي يستقطب نحو 25 ألف سائح يوميًا قبل جائحة «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء