أول ظهور لإليزابيث الثانية منذ تغيّبها الأحد عن مراسم رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 11:10 صباحا
الملكة إليزابيث الثانية تستقبل رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر في قصر وندسور، 17 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر في أول ظهور علني لها منذ تغيُّبها عن مراسم رسمية، الأحد.

وجاء في بيان مقتضب لقصر باكينغهام أن «صاحبة الجلالة التقت الجنرال السير نيكولاس كارتر في قصر وندسور اليوم»، وفق «فرانس برس».

وبدت في مشاهد التُقطت خلال اللقاء واقفة وتجري حديثاً مع العسكري الذي يتهيّأ لمغادرة منصبه.

وهي قالت لرئيس الأركان الذي أبدى دهشته لطول مدّة بقائه في المنصب (ثماني سنوات) «أفترض أنه حين يتولى أحدهم منصبًا كهذا من السهل الاستمرار فيه، أليس كذلك؟».

ورد كارتر، قائلًا «أعتقد أن هذا صحيح، لكنّي أعتقد أنه في لحظة معيّنة يجب المضي قدمًا».

وكان الوضع الصحي للملكة المتربعة على عرش بريطانيا منذ نحو 70 عامًا قد أثار القلق منذ أن أوصاها أطباؤها بالخلود للراحة، وهي قضت ليلة في المستشفى في نهاية أكتوبر.

وكان من المفترض أن تحضر، الأحد، من شرفتها مراسم تكريمية لضحايا الحروب. لكن مشاركتها ألغيت في اللحظات الأخيرة، وبرّر القصر الأمر بإصابتها بآلام في الظهر.

وتم تخفيف جدول أعمال الملكة المثقل بالمواعيد في مطلع أكتوبر. وألغت الملكة مشاركتها في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» في غلاسكو الذي مثّل فيه الأميران تشارلز ووليام العائلة المالكة، وأيضًا زيارة كانت مرتقبة إلى أيرلندا الشمالية.

ومذّاك اكتفت الملكة بعقد اجتماعات عبر الفيديو.

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