سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 02:01 مساء
صورة لزوار في البتراء على ظهور الجمال وفي سيارات كهربائية، 27 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

يهم المُقعد النمساوي رودي (43 عامًا) بمساعدة بسيطة بركوب واحدة من عشر سيارات كهربائية حلت بدلًا عن عربات تجرها خيول لنقل السياح في مدينة البتراء الأثرية، في وسيلة نقل تساعد أصحاب الاحتياجات الخاصة وتحدّ من انتقادات المدافعين عن حقوق الحيوانات.

ويقول رودي فرحًا «السيارة الكهربائية رائعة، فقد وفّرت فرصة لأشخاص على كرسي متحرك لزيارة هذا المكان الرائع». ويضيف الشاب الذي انتعل حذاءً رياضيًا وارتدى سروالًا قصيرًا أزرق أمام الخزنة الشهيرة المنحوتة بالصخر الوردي «أنا سعيد جدًا بهذه الفرصة»، وفق «فرانس برس».

وبدأت السلطات في المدينة الوردية الشهيرة (230 كلم جنوب عمان) أخيرًا استبدال حيوانات عاملة في نقل السياح بسيارات كهربائية صديقة للبيئة يقودها أصحاب تلك الحيوانات.

وتنقل تلك السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين مجانًا، بينما يدفع راكبها الأجنبي 25 دينارًا (35 دولارًا) والأردني 15 دينارًا (نحو 21 دولارًا) للرحلة داخل الموقع الأثري.

ويقول رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي سليمان الفرجات إن «السيارات العشر هي البداية وبديل عن 12 عربة تجرّها خيول».

وتقطع هذه العربات مسافة تقارب 1.8 كيلومتر نزولًا من مركز الزوار حيث يتجمع السياح إلى داخل المدينة الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ العام 1985، عبر السيق الشهير.

واختيرت البتراء التي كانت عاصمة للأنباط ما قبل الميلاد، كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة العام 2007، وهي الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في الأردن.

وتقول الستينية آنجي التي جاءت من ولاية ميشيغن الأميركية لزيارة البتراء، «السيارة الكهربائية سهّلت الأمر عليّ وعلى زوجي». وتضيف «قد يكون منظرها بعيدًا قليلًا عما هو مألوف في مكان جميل كهذا، لكن في عمرنا، من الجميل استخدام بديل جيد للتنقل».

لا تلوث
وتتسع السيارة الواحدة لخمسة ركاب، بدلًا من اثنين في العربة التي يجرها خيل، بالإضافة إلى السائق.

وتشحن السيارة الشبيهة بسيارات ملاعب الغولف، بالكهرباء لساعات قبل أن تصبح جاهزة لتعمل يومًا كاملًا.

ويقول الفرجات «السيارات الكهربائية، لا تلوث ولا دخان». ويوضح أن «استبدال العربات التي تجرها رواحل تمّ بالاتفاق مع جمعية أصحاب الرواحل وبحيث يكون معظم الدخل للجمعية». ويضيف «هذا التحديث على منظومة النقل لا يؤثر على دخل المجتمع المحلي، بالعكس زاده وارتقى بمستوى الخدمات».

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