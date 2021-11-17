ماركس ولينين يحضران حفلة زفاف في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:10 صباحا
فريدريش أنغلز، الثاني من اليسار، وزوجته بيسميثا وأصدقاؤه ماركس، الأول من اليسار، تشي مينه، يمي، وبجواره لينين، في كيرالا الهندية، 14 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

اجتمع ماركس ولينين وهو تشي مينه في جنوب الهند نهاية الأسبوع الماضي لحضور حفلة زفاف صديقهم إنغلز.

لكن أي ألماني أو روسي أو فيتنامي لم يكن موجودا في المناسبة السعيدة، بل هي ببساطة أسماء أعضاء في الحزب الشيوعي بولاية كيرالا الهندية، وفق «فرانس برس».

وأوضحت جريدة «ماثروبومي» المحلية أن إنغلز ولينين شقيقان، في حين أن ماركس وهو تشي مينه ابنا ناشط في الحزب المحلي.

وأشارت الجريدة إلى أن الرجال الأربعة أعضاء ناشطون في الحزب الشيوعي، لكن ماركس حضر خصيصا من مدينة دبي ليحضر في 14 نوفمبر حفلة الزفاف في أثيرابيلي.

ولا تزال ولاية كيرال ميّالة إلى المطرقة والمنجل، إذ تولى فيها الحزب الشيوعي السلطة المحلية معظم العقود الستة الماضية، وتكثر فيها الأسماء المستوحاة من الشخصيات الشيوعية كستالين وتروتسكي.

وكانت الهند قريبة سياسيا من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة ولذلك تنتشر فيها الأسماء الروسية، وخصوصا في مناطقها الجنوبية، ومنها مثلاً «برافدا»، وهو اسم الجريدة السوفيتية الحكومية.

ويتولى رئاسة الوزراء راهنا في ولاية تاميل نادو الواقعة شرق ولاية كيرالا م. ك. ستالين، الذي أطلق عليه والده هذا الاسم تيمنا بالديكتاتور السوفيتي قبل أيام قليلة من وفاته في روسيا.

وأقيمت في تلك الولاية بيونيو الماضي حفلة زفاف رجل اسمه «اشتراكية»، بحضور أشقائه «شيوعية» و«لينينية» و«ماركسية».

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